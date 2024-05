Playoff Nba, Denver e Indiana accorciano contro Minnesota e New York

Milano, 11 maggio 2024 - Denver e Indiana sono ancora vive: battono rispettivamente Minnesota e New York e accorciano il distacco sul 2-1. Nella serie fra i campioni in carica e i Timberwolves, continuano a fioccare le vittorie in trasferta. Dopo i due colpacci in casa dei Nuggets messi a segno da Edwards e compagni, in gara 3 è il turno della truppa guidata da coach Malone violare il parquet avversario con il punteggio di 117-90. Un'affermazione netta quella di Denver, che parte fin dal primo quarto con le marce alte. Dopo il +8 del 12', ecco che il vantaggio di Jokic e soci sale ulteriormente, fino al 56-41 dell'intervallo. Ci si aspetterebbe una reazione di Minny e invece nella terza frazione i viaggianti mandano in archivio la pratica, toccando anche il +29 e rendendo così l'ultimo periodo una mera passerella. Murray e Jokic segnano entrambi 24 punti, con il canadese che ne realizza 18 nel solo primo tempo, mentre il centro serbo cattura pure 14 rimbalzi e distribuisce 9 assist. Dall'altra parte Edwards non va oltre i 19 punti.

Indiana al fotofinish

Se fra Denver e Minnesota regna per il momento il fattore trasferta, il discorso è completamente diverso per quanto riguarda la serie fra New York e Indiana. Dopo i due successi ottenuti dai Knicks al Madison Square Garden, i Pacers riducono - non senza faticare - lo scarto sul parquet amico, imponendosi per 111-106. Dopo un ottimo avvio dei padroni di casa (29-20 al 12'), la franchigia della Grande Mela inizia a rimontare, nonostante l'assenza di Anunoby. E' DiVincenzo (35 punti) il problema principale per la difesa di coach Carlisle. Dopo l'intervallo, New York mette la freccia con anche gli spunti di un Brunson non al meglio (26 punti). I Pacers sprofondano anche a -9 in apertura di ultimo periodo. In quel frangente, è Haliburton (35 punti) a caricarsi la squadra sulle spalle. Indiana piazza un break di 11-1, ma gli ospiti non si scompongono e con Brunson impattano il risultato a 42 secondi dal termine. La giocata della partita la firma Nembhard, che si inventa una super tripla. Nell'altra metà campo, Brunson fallisce la replica e così Nesmith dalla lunetta sigilla la vittoria.

