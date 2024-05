Playoff Nba, Minnesota espugna di nuovo Denver. New York parte bene contro Indiana

Milano, 7 maggio 2024 - Minnesota espugna nuovamente il parquet di Denver. New York comincia con il piede giusto la serie con Indiana. Questi i verdetti delle due partite del secondo turno di playoff Nba disputate nella notte. Partiamo dall'impresa dei Timberwolves, che si confermano imbattuti in questa post season. Dopo aver piazzato il colpo in trasferta in gara 1 sul campo dei Nuggets, gli uomini di coach Finch si ripetono, stavolta infliggendo agli avversari uno scarto impressionante. Il match va infatti in archivio sul 106-80 in favore degli ospiti, che offrono una prestazione sensazionale in difesa, costringendo a tirare Murray e Jokic dal campo 8/35 (di cui 3/18 il primo). Il serbo chiude comunque con una doppia doppia da 16 punti e altrettanti rimbalzi, che risulta comunque inutile. Minnesota, nonostante l'assenza di Gobert per la nascita della figlia, parte forte e al 12' è già avanti di otto lunghezze. Ma è nel secondo periodo che i Timberwolves assestano il colpo del ko. Denver realizza appena 15 punti, contro i 33 dei viaggianti, guidati da Edwards e Towns, autori entrambi di 27 punti (anche 12 rimbalzi per il secondo). E così all'intervallo il tabellone luminoso recita 61-35. Ci si attenderebbe una reazione da parte dei campioni in carica, che invece scivolano pure a -32 nel corso della terza frazione. Di fatto gara 2 termina qui e i restanti minuti servono esclusivamente per fissare il risultato finale.

Brunson ribalta Indiana

Decisamente più combattuta la sfida che al Madison Square Garden inaugura la serie fra New York e Indiana. Dopo un primo quarto appannaggio dei padroni di casa, nel secondo i Pacers mettono la freccia e al 24' sono in vantaggio di sei lunghezze, nonostante la bomba segnata dalla propria metà campo da Hartenstein a fil di sirena. Gli ospiti restano davanti anche nel corso della terza frazione, per poi toccare il +9 in avvio di quarto periodo. I Knicks però non ci stanno e si aggrappano ad un fenomenale Brunson: negli ultimi 12 minuti di gara, l'ex Dallas sigla 21 dei suoi 43 punti, nonché 21 dei 39 realizzati da New York. Indiana viene ripresa e quindi si decide tutto nel rush conclusivo. DiVincenzo (25 punti) infila la tripla del +3, ma sull'altro fronte Siakam (19 punti) fa -1 quando si entra nell'ultimo minuto di gioco. Brunson perde palla e così i Pacers hanno l'occasione di piazzare il sorpasso. Ma a Turner (23 punti) viene fischiato fallo in attacco e così i Knicks possono mandare i titoli di coda sull'incontro dalla lunetta. Il match termina 121-117.

