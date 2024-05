Playoff Nba, Phila e Milwaukee si salvano. Cleveland al fotofinish batte Orlando

Milano, 1 maggio 2024 – Philadelphia e Milwaukee sono ancora vive, Cleveland si riporta davanti rispetto a Orlando. Questi i responsi dalle partite di playoff Nba disputate nella notte. L'impresa più clamorosa la compiono i Sixers, che sembravano ormai prossimi ad uscire dal tabellone della Eastern Conference. Invece, la franchigia della Pennsylvania evita il ko a New York in gara 5 e si riavvicina a -1 rispetto agli avversari. Questo nonostante lo svantaggio di sei lunghezze nell'ultimo minuto di gioco. A ribellarsi all'idea di essere eliminati è Maxey, che infila sette punti consecutivi che regalano agli ospiti un insperato overtime. In apertura di supplementare Brunson fa subito 5-0 in favore dei Knicks, prima della risposta di Phila, che prende in mano l'inerzia con un parziale di 9-0. Parziale che si rivelerà decisivo per l'affermazione dei Sixers, che si impongono 112-106. Maxey chiude con 46 punti, Embiid con una tripla doppia da 19 punti, 16 rimbalzi e 10 assist, mentre dall'altra parte Brunson mette a referto 40 punti, ma con il rimpianto di non essere riuscito a segnare nell'ultima azione dei regolamentari.

Il ruggito di Milwaukee

Resta in piedi anche Milwaukee, che come i Sixers accorcia sul 3-2 il ritardo da Indiana. A cominciare meglio sono i Pacers, che chiudono avanti di otto lunghezze la prima frazione. Nella seconda e nella terza però, ecco la reazione veemente dei Bucks, che senza Giannis Antetokounmpo e Lillard si affidano in attacco soprattutto a Middleton e Portis, entrambi autori di prova a 29 punti (per il primo anche 12 rimbalzi). La truppa allenata da coach Doc Rivers rifila agli avversari un break di 64-36 in 24 minuti, che le se consente arrivare comodamente fino al 115-92 con cui va in archivio il match. Da segnalare i 20 minuti trascorsi sul parquet da Gallinari, che fa registrare 4 punti e 6 rimbalzi.

Super Banchero non basta a Orlando

Ruggito di Cleveland in gara 5 contro Orlando. I Cavaliers interrompono la striscia di due vittorie di fila dei Magic con un successo casalingo in volata. I locali, privi di Allen, si rendono protagonisti di una partenza lanciata (33-23 al 12'). La franchigia della Florida però rimonta lo svantaggio nel secondo periodo e da lì la sfida prosegue sui binari dell'equilibrio. Il finale ovviamente è in volata: Banchero è fenomenale nell'ultimo periodo (nel quale realizza 16 dei suoi 39 punti), ma a pochi secondi dalla conclusione è Cleveland - trascinata da un Mitchell da 28 punti e da un Garland da 23 - ad essere avanti di due lunghezze. Franz Wagner va per il pareggio, ma il suo tentativo viene stoppato da Mobley. E' la giocata che vale la partita per i Cavs, che festeggiano con il risultato 104-103.

