Playoff serie A basket 2024: il calendario della Lega

Bologna, 23 aprile 2024 – Si comincia nel weekend dell’11 e 12 maggio si conclude 1 mese dopo, con eventuale gara 5 di finale il 16 giugno. E’ stato definito il calendario dei playoff scudetto, a cui accedono le prime otto squadre classificate al termine della stagione regolare.

Il format delle serie playoff prevede in pratica che la squadra con il vantaggio del fattore campo disputa Gara 1, Gara 2 e l’eventuale Gara 5 in casa e Gara 3 e l’eventuale Gara 4 in trasferta.

Si comincia con i quarti di finale, tra sabato 11 e domenica 12 maggio con Gara 1 e proseguirà lunedì 13 e martedì 14 con Gara 2. Giovedì 16 e venerdì 17 maggio sono in programma le Gara 3, mentre sabato 18 e domenica 19 l’eventuale Gara 4 e lunedì 20 e martedì 21 le definitive Gara 5.

Le semifinali scudetto inizieranno venerdì 24 e sabato 25 con Gara 1, a cui seguiranno domenica 26 e lunedì 27 Gara 2, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio Gara 3. Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno si giocheranno le eventuali Gara 4 ed le Gara 5 sono infine in programma domenica 2 e lunedì 3 giugno.

Infine le date delle finali scudetto, che quest’anno tornano al meglio delle 5 partite. Gara 1 si giocherà giovedì 6 giugno, Gara 2 sabato 8, Gara 3 martedì 11. Eventuale Gara 4 è in programma il 13 giugno e Gara 5 infine domenica 16.