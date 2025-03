Real Madrid-Olimpia Milano di Eurolega: orario e dove vedere la sfida

Madrid, 25 marzo 2025 - Serata di Eurolega di fondamentale importanza per l'Olimpia Milano, che fa visita al Real Madrid. Le due squadre hanno lo stesso numero di vittorie, 16, e fanno parte del gruppo che combatte tra l’accesso ai playoff e l’eliminazione immediata senza passare attraverso i play-in. All'andata furono i meneghini a imporsi per 85-76. La formazione allenata da Ettore Messina viene dalla sconfitta rimediata sul campo di Paris Basketball, mentre gli iberici hanno alle spalle due successi consecutivi. Non sarà a disposizione dei biancorossi Josh Nebo, che non è partito alla volta della capitale spagnola.

I precedenti

In competizioni europee Olimpia Milano e Real Madrid si sono incontrate 39 volte, con un bilancio di 27-12 favorevole ai Blancos. Real Madrid-Olimpia ha assegnato la Coppa dei Campioni nel 1967 a Madrid e la Coppa delle Coppe nel 1984 a Ostenda: in ambedue le circostanze ha vinto il Real. Diciotto volte questa gara si è giocata a Madrid e il bilancio è 17-2 per gli spagnoli. A Milano il bilancio è di 10-9 dopo la gara di andata di questa stagione. A Madrid, l’Olimpia ha vinto nella stagione 2003/04, in Eurocup, 62-61 (11 punti di Lonnie Cooper e Claudio Coldebella) e poi nella stagione 2020/21 per 80-76 con una prestazione prodigiosa di Sergio Rodriguez (17 punti) e Malcolm Delaney (14). In casa, ha vinto le prime sei sfide: nel 1964 il più cinque non fu sufficiente a rimediare alla sconfitta di Madrid e l’Olimpia venne eliminata in semifinale; nel 1966 invece il +17 cancellò il -5 dell’andata e qualificò l’Olimpia per le Final Four di Bologna; nel 1973 il +20 consentì al Simmenthal di ribaltare il -18 del Pabellon Deportivo e accedere alla semifinale di Coppa dei Campioni poi persa con Varese. Il Real Madrid ha vinto a Milano per la prima volta nel 2010 ma a quel punto ha vinto sette volte di fila prima di perdere nella stagione 2020/21, la gara che interruppe una striscia di 15 successi di fila per gli iberici.

Il focus sul Real

Il Real Madrid ha vinto tre delle ultime quattro gare risalendo in classifica, anche se l’addizione della guardia Dennis Smith è durata appena due presenze. In compenso, il centro Bruno Fernando ha reso imponente una batteria di lunghi tutti con un passato NBA alle spalle, nel caso di Serge Ibaka anche molto significativo. Normalmente, il quintetto è composto da Campazzo, Abalde, Musa, Ndiaye e Tavares. Nell’ultima gara però Ndiaye era assente e da ala forte Coach Chus Mateo ha preferito Usman Garuba. Ma le scelte variano e così i minutaggi. I playmaker sono Facundo Campazzo (12.6 punti e 6.5 assist per gara, tira con il 57.1% da due), il dominicano Andres Feliz (3.8 punti e 1.7 assist di media) e ovviamente il grande Sergio Llull (6.5 punti a partita) che non ha più ovviamente a 38 anni la costanza degli anni migliori ma è tuttora capace di esprimersi a livelli altissimi. Le guardie sono Alberto Abalde (5.9 punti con il 42.9% da tre) e Xavier Rathan-Mayes (5.8 punti con il 36.8% da tre) anche se in realtà il Real Madrid mischia molto le carte alzando e abbassando i quintetti a piacimento per cui tra gli esterni vanno considerati soprattutto Mario Hezonja (14.9 punti e 5.5 rimbalzi di media, il 60.7% nel tiro da due) e Dzanan Musa (12.4 punti, il 38.4% da tre). L’ala forte, che può giocare anche da ala piccola, è l’argentino Gabriel Deck, rientrato da un infortunio, solo 19 presenze al momento, con 9.2 punti e 3.5 rimbalzi di media, il 64.6% nel tiro da due. Oltre all’esplosivo Eli Ndiaye (3.7 punti e 2.5 rimbalzi a partita), da ala forte possono giocare Usman Garuba (3.5 punti e 3.1 rimbalzi di media, il 70.6% da due) e Serge Ibaka (6.1 punti, 2.9 rimbalzi a partita, il 67.2% da due). Bruno Fernando (6.6 punti e 3.4 rimbalzi a partita) ha completato il reparto lunghi che ovviamente ruota attorno a Edy Tavares, 9.9 punti per gara ma il 74.5% dal campo, 7.0 rimbalzi di cui 2.6 sono in attacco e infine 1.4 stoppate di media. Nel Real Madrid, tutto ruota attorno a lui sia in attacco che soprattutto in difesa.

Le parole di Messina

“Il Real Madrid sta attraversando un momento molto positivo, soprattutto i suoi giocatori più esperti, com’è tipico dei grandi campioni, stanno alzando il loro livello di rendimento. Ovviamente - afferma coach Messina - la presenza di Tavares condiziona ogni partita sui due lati del campo. Per fronteggiarlo nel modo migliore, dovremo cercare di usare con fiducia e correttamente quelle che sono le nostre caratteristiche”.

Orario e dove vedere la sfida

Real Madrid-Olimpia Milano va in scena oggi, martedì 25 marzo, con palla a due in programma alle 20:45. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Arena oppure in streaming su Dazn o Now.

