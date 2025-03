Nba, Chicago travolge i Lakers. Golden State ko ad Atlanta

Milano, 23 marzo 2025 - Il rientro dopo sette gare d'assenza di LeBron James non coincide con un risultato positivo per i Lakers, che alla Crypto.com Arena vengono demoliti da Chicago. I Bulls, al settimo successo nelle ultime nove uscite, si impongono con un netto 146-115, trascinati dai 67 punti in due della coppia White-Buzelis e dalla prestazione in tripla (quasi quadrupla) doppia di Giddey, che fa registrare 15 punti, 17 assist, 10 rimbalzi e 8 palle recuperate. Inutili per la franchigia di Los Angeles, oltre al ritorno di LeBron e di Hachimura, le prove di Doncic, che termina la sfida con un bottino di 34 punti (oltre a 8 rimbalzi), e Reaves, che realizza 25 punti. Priva di Curry (tenuto fermo ai box in via precauzionale), Golden State cade ad Atlanta, dove gli Hawks ottengono la settima affermazione nelle ultime 10 partite giocate. I padroni di casa vengono spinti alla vittoria per 124-115 soprattutto da Young, autore di una doppia doppia da 25 punti e 10 assist. Doppia doppia pure per Okongwu, che sigla 22 punti e cattura 12 rimbalzi, mentre Niang segna 23 punti. Il migliore marcatore degli Warriors è Butler con 25 punti.

Gli altri risultati

Successo interno pure per New York, che manda al tappeto senza grosse difficoltà Washington. I Knicks, pur senza Brunson, hanno la meglio degli avversari per 122-103. Sugli scudi Towns, che chiude la gara con 31 punti, ottimamente supportato da Bridges e Anunoby, che firmano rispettivamente 27 e 23 punti. Per gli Wizards risultano inutili i 25 punti di Poole. Sorride fra le mura amiche pure Indiana, che sconfigge Brooklyn con il punteggio di 108-103. A guidare i Pacers ci pensano in particolar modo un Siakam da 26 punti (di cui 8 nel finale) e un Haliburton che sfiora la tripla doppia con 16 punti, 12 assist e 8 rimbalzi. Dall'altra parte si segnalano i 26 punti di Watford. Subito dietro alla squadra allenata da coach Carlisle, nella classifica della Eastern Conference, c'è al quinto posto Milwaukee, che espugna il campo di Sacramento. I Bucks, che dovevano rinunciare ancora a Lillard, hanno ragione dei locali per 114-108. Il protagonista assoluto è Antetokounmpo, che va in doppia doppia con 32 punti e 17 rimbalzi. I Kings, che pagano le assenze di Sabonis e Monk, hanno 22 punti da DeRozan, ma non sono sufficienti.

