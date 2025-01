Risultati Nba, Oklahoma City fa tredici di fila. Super LeBron James e Curry

Milano, 3 gennaio 2025 - E sono 13. Oklahoma City non si ferma più, batte anche i Clippers sul parquet amico e allunga la striscia di vittorie consecutive stabilendo il nuovo record franchigia. I Thunder si impongono per 116-98, grazie soprattutto ad una terza frazione da 42-20 di parziale. La squadra di Los Angeles, dopo essere stata avanti anche di 16 punti nel corso del primo tempo, si devono quindi arrendere al talento di Gilgeous-Alexander e compagni. Il canadese è ancora una volta il migliore dei suoi con 29 punti, mentre dall'altra parte Coffey chiude con 26 punti a referto. Sorride invece l'altra sponda di Los Angeles. I Lakers, nonostante l'assenza di Davis, stendono i Portland Trail Blazers per 114-106, trascinati da un LeBron James sontuoso: l'ex Cleveland e Miami firma una prestazione da 38 punti, ottimamente supportato da Christie (28 punti) e Reaves (doppia doppia da 15 punti e 11 assist). Sull'altro fronte si registrano i 23 punti di Simons e la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi di Avdija.

Successi esterni per Boston e Indiana

Colpo di Boston sul campo di Minnesota. Privi di Brown, i Celtics si aggiudicano il successo in volata, violando il Target Center con il risultato di 118-115. I campioni in carica vengono spinti alla vittoria da Tatum, autore di 33 punti (con anche otto rimbalzi catturati e nove assist distribuiti) e da White, che termina la sfida a quota 26 punti. I Timberwolves, sotto di otto lunghezze a due minuti dalla conclusione, sfiorano la rimonta: la bomba del potenziale overtime tirata da Edwards non va a bersaglio e così i locali devono alzare bandiera bianca. Non bastano a Minnesota i 27 punti di Randle. Affermazione esterna pure per Indiana, che non dà scampo a Miami, trionfando per 128-115. L'uomo copertina è Haliburton, in doppia doppia con 33 punti e 15 assist. Doppia doppia pure per Siakam con 18 punti e 11 assist. Gli Heat hanno 25 punti da Ware e 20 da Adebayo.

Gli altri risultati

Non c'è storia fra Golden State e Philadelphia. Curry è caldissimo (30 punti con 8/8 al tiro da oltre l'arco e pure 10 assist) e gli Warriors battono in casa i Sixers per 139-105. Insufficiente per gli ospiti la doppia doppia da 28 punti e 14 rimbalzi di Embiid. Infine, la sorpresa della notte Nba arriva da Milwaukee: Antetokounmpo e Lillard combinano per 50 punti (anche 13 rimbalzi per il greco), ma i Bucks cedono il passo ai Brooklyn Nets - presi per mano da C. Johnson (26 punti) e Thomas (24) - per 113-110.

