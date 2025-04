Basket Serie A: le gare della 25esima giornata e dove vederle in tv

Bologna, 5 aprile 2025 – Si avvicina sempre più al rettilineo conclusivo la stagione regolare del campionato di Serie A di basket che riprenderà quest’oggi con i due anticipi di un 25° turno che, al pari del precedente, sarà spalmato su ben tre giorni. Si partirà con il primo anticipo alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) con il match in programma alla ‘Il T Quotidiano Arena’ tra la Dolomiti Energia Trentino padrona di casa e la Givova Scafati: i bianconeri si presentano alla palla a due dopo il passo falso contro Brescia, ma non sta certo meglio Scafati che non trova la via del successo dall’8 febbraio scorso (i campani hanno poi rimediato cinque ko di fila). Ci sarà però una novità nello scacchiere di coach Marco Ramondino, che in settimana ha ufficializzato l’ingaggio della guarda Luka Sakota, arrivata per prendere il posto di Rob Gray. Mezz’ora più tardi, alle 20.30, sarà invece il turno della capolista Trapani Shark che andrà a far visita alla Bertram Derthona Tortona (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) per un match tra due squadre in cerca di riscatto: i piemontesi, per tenere viva la corsa a un posto ai playoff, devono infatti porre rimedio al ko patito contro Venezia, mentre Trapani punta a rialzare la testa a seguito del passo falso sul campo di Sassari.

Le gare di domenica 6 e lunedì 7 aprile

Domani, domenica 6 aprile, si torna sul parquet alle 17 per la sfida tra il Napoli Basket e la Pallacanestro Trieste (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN). I partenopei dell’ex di serata Markel Brown hanno ripreso quota e respiro dopo i tre successi di fila ottenuti a spese di Bologna, Scafati e Milano, ma non possono mollare la presa per cercare di allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica, mentre Trieste – ancora orfana di Colbey Ross – cerca punti per lo sprint playoff. Non può invece più sbagliare, se vuole sperare in una miracolosa salvezza, l’Estra Pistoia che alle 17.30 sfiderà al PalaCarrara la Dinamo Banco di Sardegna Sassari in striscia positiva da tre gare. Ci sono in palio punti preziosissimi per corsa salvezza anche nel derby lombardo delle 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e DMAX, canale numero 52 del digitale terrestre) tra la Openjobmetis Varese e la Vanoli Cremona: tra i biancorossi, che domenica scorsa hanno ritrovato la via del successo sconfiggendo Scafati, occhi puntati sull’ala australiana Grant Antichevic, arrivata in settimana. Sfida tutta a tinte biancorosse alle ore 19, ora in cui la Unahotels Reggio Emilia affronterà in casa l’EA7 Emporio Armani Milano (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), chiamata a rialzare la testa dopo il pesantissimo ko di Eurolega contro Virtus Bologna, costato l’eliminazione dalla corsa ai play-in. L’ultimo match domenicale vedrà invece la Germani Brescia, nel terzetto delle prime della classe, ospitare al PalaLeonessa l’Umana Reyer Venezia alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2). Il sipario sulla giornata calerà poi lunedì 7 aprile alle 20, quando si affronteranno al PalaVerde la Nutribullet Treviso e la Virtus Segafredo Bologna (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN).