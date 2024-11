Basket, Serie A: oggi la nona giornata: orari e dove vedere le gare

Bologna, 30 novembre 2024 – Archiviata la pausa delle nazionali, il campionato di Serie A di basket targato Unipolsai è pronto a ripartire: sabato alle 20.30 (match in diretta su Eurosport 1 e DAZN), scatterà infatti l’anticipo della nona giornata che vedrà fronteggiarsi al Palaverde la Nutribullet Treviso e l’Estra Pistoia. I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo le vittorie ottenute a spese di Scafati e Napoli ma con il dubbio D’Angelo Harrison, in forse per un problema all’adduttore. Più complicata la situazione dei toscani che hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e durante la sosta hanno attuato una minirivoluzione nel roster salutando Elijah Childs e Luka Brajkovic e ingaggiando il lungo Andrew Smith e l’ala Maurice Kemp, entrambi statunitensi.

Le gare di domenica 1° dicembre

Domenica si giocherà il resto della giornata: la prima gara domenicale sarà quella delle 16.30 tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Bertram Derthona Tortona (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN). I meneghini si presentano ai nastri di partenza della sfida con uno score positivo di quattro successi nelle ultime uscite di campionato ma soprattutto dopo il blitz vincente in casa del Fenerbahce primo della classe in Eurolega, che ha rilanciato e non poco le ambizioni europee dei biancorossi, vincenti in cinque delle ultime sei gare di coppa. Umori opposti per i piemontesi che in campionato sono in striscia negativa da tre gare. Mezz’ora più tardi, alle 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), la Openjobmetis Varese ospiterà in quel di Masnago l’Umana Reyer Venezia: in casa biancorossa gli occhi sono tutti puntati su Keifer Sykes, playmaker dalla velocità fulminea e dall’ottimo tiro già visto in Italia con le casacche di Avellino e Olimpia Milano. Venezia arriva invece alla partita dopo il successo ottenuto in Eurocup sul campo del Lietkabelis dopo un overtime.

Sono invece tre le vittorie di fila della matricola Trapani Shark che alle 17.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) ospiterà in terra siciliana una Vanoli Cremona che non trova la via del successo da quattro partite ed è quindi alla disperata ricerca di due punti per risollevarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica. Come di consueto, poi, alle ore 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre), si giocherà il match di cartello della giornata che questa volta vedrà la Germani Brescia sfidare la Virtus Segafredo Bologna, che in settimana ha sfiorato la clamorosa rimonta in casa del Paris Basketball alzando bandiera bianca solo nel finale. Alle 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), andrà poi in scena il più classico dei testa-coda: la Dolomiti Energia Trento, che in otto gare di campionato non ha conosciuto il sapore amaro della sconfitta ma ha perso in settimana in Eurocup contro il Besiktas, se la vedrà con il fanalino di coda Napoli Basket, reduce dal cambio della guardia sulla panchina, affidata a Giorgio Valli dopo l’esonero di coach Milicic e ancora ferma a quota zero punti. La giornata si chiuderà poi con le gare tra Banco di Sardegna Sassari e Trieste (palla a due alle 19.30 con diretta su DAZN) e tra Unahotels Reggio Emilia, che in settimana si è rinforzata ingaggiando l’ex NBA Kenneth Faried, e la Givova Scafati (palla a due alle 20 con diretta su DAZN ed Eurosport 2).