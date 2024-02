Qualificazioni Eurobasket 2025, Ungheria-Italia: orario e dove vederla

Szombathely (Ungheria), 25 febbraio 2024 - Secondo impegno nelle qualificazioni a Eurobasket 2025 per l'Italia, che dopo aver sconfitto la Turchia a Pesaro affronta l'Ungheria a Szombathely. Ungheria che nel primo appuntamento è stata battuta dall'Islanda. In vantaggio per tre quarti a Reykjavík, gli uomini del neo coach sloveno Gasper Okorn (due scudetti e una coppa ungherese con Szombathely dal 2018 al 2021) hanno gettato tutto alle ortiche subendo un 21-14 negli ultimi 10 minuti. Tra i migliori in campo i più esperti: l’ex Orlandina e Treviso Zoltan Perl (12 punti e 6 assist, terzo marcatore della Champions League con 18.5 punti di media) e Gyorgy Goloman (12 punti e 8 rimbalzi). Buon match per la stella ungherese Adam Hanga: per lui 7 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Vecchie conoscenze del nostro campionato il naturalizzato Mikael Hopkins (Reggio Emilia), Akos Keller (Orlandina) e David Vojvoda (Reggio Emilia). Sul fronte azzurro, a differenza della sfida della Vitrifrigo Arena non ci saranno Nicolò Melli, autorizzato a lasciare il raduno in accordo con lo staff tecnico e quello medico sanitario, Stefano Tonut, che nel finale della gara con i turchi ha riportato un trauma al polso destro, Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo. E' stato aggregato al gruppo Davide Casarin.

I precedenti

Sono 32 le sfide tra azzurri e magiari, con 20 vittorie nostrane e 12 sconfitte. Considerando le gare nelle fasi finali del campionato europeo il bilancio è di 5 vittorie e 4 perse: l’ultima risale all’Europeo del ’69 giocato a Napoli, una semifinale per il 5°-8° posto con vittoria degli azzurri 78-60. La prima volta in assoluto fu il 3 maggio 1936 a Padova, successo Italia 48-14. Particolarmente significativi gli ultimi due precedenti legati al secondo girone di qualificazione al Mondiale 2019. A Debrecen il 17 settembre 2018 Vojovda ci colpì più e più volte tenendo tutto in equilibrio fino all’ultimo, Datome ne fece 18 più una fantastica chasedown e a sigilllare il sofferto successo ci pensò Della Valle dalla lunetta.

Le parole di Ricci

"Sappiamo quanto sia importante questa gara per la qualificazione - le parole del lungo dell'Olimpia Milano, Giampaolo Ricci, che contro l'Ungheria collezionerà la presenza numero 59 con la maglia della Nazionale - L’Ungheria è una squadra ostica e temibile nel reparto esterni. Siamo concentrati su di noi perchè vogliamo allungare questo periodo positivo iniziato nello splendido clima di Pesaro. Il pubblico è stato straordinario. Quello che respiriamo all’interno del gruppo è esattamente quello che esprimiamo all’esterno. E’ tutto vero: stiamo bene insieme e si vede"

Il roster dell'Ungheria

Esterni: Marcell Pongo (Falco Vulcano Energia KC Szombathely), Adam Hanga (Stella Rossa), David Vojvoda (Arconic-Alba Fehervar), Benedek Varadi (Trefl Sopot), Szilard Benke (Falco Vulcano Energia KC Szombathely); Ali: Zsombor Maronka (Neptunas Klaipeda), Gyorgy Goloman (Basquet Girona), Zoltan Perl (Falco Vulcano Energia KC Szombathely), Adam Somogyi (Andorra); Centri: Mikael Hopkins (Enisey Krasnoyarsk), Akos Keller (Falco Vulcano Energia KC Szombathely), Adam Toth (Szolnoki Olaj KK).

Orario e dove vedere l'incontro

Ungheria-Italia è in programma domenica 25 febbraio, con palla a due fissata alle 18. La sfida verrà trasmessa live su Dazn, Sky Sport Arena e Now.

La classifica del girone B

Italia, Islanda 2; Turchia, Ungheria 0

Leggi anche: Polonara capitano. Promosso in azzurro. E la Virtus applaude