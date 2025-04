Virtus Bologna-Olimpia Milano di Eurolega: orario e dove vedere il derby in tv

Bologna, 4 aprile 2025 - La Virtus Segafredo Arena ospita il secondo derby italiano stagionale in Eurolega. Una gara, quella fra i padroni di casa di Bologna e l'Olimpia Milano, che conta solo per le scarpette rosse, almeno in termini di classifica. La truppa di Ettore Messina, ex di turno, è obbligata a vincere per conservare la chance di accedere alla post-season attraverso il play-in e affidandosi ai risultati delle avversarie che la precedono in classifica. Classifica che vede i meneghini per il momento è a quota 16: l'Olimpia dopo la Virtus affronterà il Baskonia a Milano, due formazioni già eliminate ma determinate giustamente a chiudere bene la stagione. La scorsa settimana, le Vu Nere hanno vinto nettamente a Berlino, mentre Milano è reduce da tre ko consecutivi. Capitolo infermeria: i biancorossi recuperano Armoni Brooks ma perdono Leandro Bolmaro, bloccato da una frattura nasale riportata in allenamento. Roster al completo invece per i bolognesi.

I precedenti

A Milano, il bilancio è 80-26 per l’Olimpia; 40-66 a Bologna. Il totale è 122-95 per li biancorossi comprese le gare disputate in campo neutro. Considerando solo le sfide di Eurolega, il bilancio è 4-4. I lombardi vinsero 2-1 gli ottavi di finale del 1997 imponendosi in Gara 3 in casa. In questa stagione, hanno vinto la partita di Milano 99-90 con 21 punti di Nikola Mirotic e 18 di Fabien Causeur. In questa stagione, contando tutte le competizioni, le due squadre si sono incontrate cinque volte: l’Olimpia si è imposta in tre occasioni (in Supercoppa, in Coppa Italia e in Eurolega), mentre la Virtus ha conquistato le due partite valevoli per il campionato di Serie A.

Le dichiarazioni

“Abbiamo affrontato Milano tante volte durante questa stagione, ma ogni partita è importante e quella di domani deve contare come una finale. Dovremo scendere in campo con la stessa aggressività mostrata nelle ultime due gare", il pensiero di Dusko Ivanovic, a cui fa eco Nicola Akele: “In questo momento ogni partita è importante per arrivare al finale di stagione con il morale alto, sia in queste ultime gare di Eurolega che per prepararci al meglio ai playoff di LBA. Vogliamo continuare a crescere come squadra e ritrovare quella chimica che stiamo avendo nelle ultime settimane”. Questo invece il pensiero di coach Messina: "Le numerose assenze non dovranno condizionare il nostro atteggiamento. Dovremo giocare una partita attenta, fisica e con la volontà di provare a vincere, a Bologna e la gara successiva, per darci una chance di alimentare la speranza di raggiungere i play-in. Ci siamo parlati e ognuno di noi produrrà la miglior partita possibile contro un avversario eccellente”.

Orario e dove vedere la sfida

Segafredo Virtus Bologna-Olimpia Milano è in programma oggi, venerdì 4 aprile, con palla a due prevista alle 20:30. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now e Dazn.

