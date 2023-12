Virtus in campo col Tau Vitoria per l’Eurolega: quando e dove vedere la partita

Bologna, 13 dicembre 2023 – Sfida di alta classifica per la Virtus domani, alle 20.30, la formazione di Luca Banchi torna in campo per affrontare, alla Buesa Arena di Vitoria, i padroni di casa del Baskonia Vitoria-Gasteiz. Confronto avvincente e storico per i bianconeri che dopo le vittorie con Barcellona e Maccabi Tel Aviv vogliono continuare a sognare in Eurolega Nella Virtus rientra tra i giocatori convocabili Alessandro Pajola, mentre non sarà della partita Jordan Mickey per una lesione muscolare al retto femorale sinistro patita col Maccabi Tel Aviv, con il lungo americano che verrà rivalutato tra un mese.

“Domani troveremo un avversario che sta vivendo un momento di forma straordinario, basti pensare che, dall’arrivo in panchina di Coach Ivanovic, sono riusciti a collezionare bene sette vittorie nelle ultime otto gare, proponendo un basket molto aggressivo e spettacolare, portato all’ennesima potenza nelle gare casalinghe dove le qualità balistiche dei loro esterni e l’atletismo dei loro lunghi trovano esaltazione – conferma coach Luca Banchi – Pur nelle difficoltà legate alle assenze ci siamo preparati per riuscire a giocare una gara intelligente, sostenendo l’impatto che il Baskonia è in grado di sprigionare, grazie ad una difesa molto aggressiva ed un attacco spumeggiante frutto di un talento offensivo da top team”. Tra i protagonisti bianconeri ed ex della sfida a parlare è Achille Polonara. “Veniamo da una sconfitta in trasferta, il campo del Baskonia è un campo molto difficile, ma nonostante ciò vogliamo rifarci. Vincere fuori casa in Eurolega fa la differenza. Baskonia è in un ottimo momento, sarà una partita dura: si tratta di una squadra giovane e di talento, ben allenata”.

Ieri intanto Toko Shengelia e Daniel Hackett, accompagnati dal CEO Luca Baraldi hanno fatto visita ai bambini ricoverati all’ospedale del Policlinico Sant’Orsola. Grazie all’Associazione “Bimbo Tu” i giocatori delle V Nere, insieme al Prof. Duccio Cordelli, il Prof. Marcello Lanari, il Dott. Mino Zucchelli, il Dott. Daniele Zama e i volontari di Bimbo Tu con il Presidente Alessandro Arcidiacono, hanno visitato i reparti di neurologia pediatrica, neurochirurgia pediatrica, pediatria d’urgenza, il pronto soccorso pediatrico e la pediatria specialistica. Una giornata speciale per tutti i bambini e le bambine presenti, felici di aver incontrato i loro idoli e tanta la soddisfazione dei due giocatori e del club che non hanno mancato di ricordare l’importanza di dedicare momenti come questi a chi ne ha più bisogno.

Arbitri - Latisevs, Nikolic, Hadzic.

Radio & Tv – Diretta su Sky Sport, Dazn, Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.