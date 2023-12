Virtus scende in campo a Belgrado: dove vedere il match in tv

Bologna, 27 dicembre 2023 – Appuntamento a Belgrado per la Virtus. Domani sera alle 18.30 la formazione di Luca Banchi è attesa dall’ultima sfida di Eurolega dell’anno solare, e ultima sfida del girone di andata, alla Stark Arena di Belgrado per affrontare il Partizian padrone di casa.

Nel giorno dell’ufficializzazione anche da parte del club bianconero del passaggio, proprio al Partizan di Jaleen Smith e in attesa dell’ufficializzazione di Rihards Lomazs, la Virtus si appresta a scendere in campo in casa dei serbi. Indisponibile ancora Jordan Mickey, i bianconeri sono ancora in formazione rimaneggiata.

“Chiudiamo il girone di andata con una gara certamente impegnativa in un contesto ambientale unico – conferma coach Luca Banchi -. Il Partizan sta attraversando un ottimo momento di forma, confermato dai 5 successi nelle ultime 6 gare di EuroLeague ed una sola sconfitta sul parquet di casa, a conferma del fatto che sarà decisivo riuscire a giocare una partita di grande combattività e consistenza per confermare la nostra attuale posizione di classifica, consolidando ambizioni e valori di squadra, quanto mai sotto stress, contro avversari di tale caratura.” A parlare per la squadra è invece uno dei grandi protagonisti della stagione dei bianconeri, Toko Shengelia.

“Sappiamo che stanno per arrivare partite molto importanti e molto difficili. Il Partizan gioca un’ottima pallacanestro e sta vivendo un momento di grande forma. Sappiamo anche quanto siano forti quando giocano in casa e che quando giochi sul quel campo, se non siamo al 100%, possa essere una lunga notte per noi. Ogni possesso è importante, sia in difesa che in attacco, andremo lì molto concentrati per cercare di vincere la partita e finire la prima metà della stagione regolare nella miglior maniera possibile”. Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Mogulkoc, Sukys, Udyanskyy. Radio & Tv – Diretta su Sky Sport, Dazn, Euroleague.TV e radio su Nettuno Bologna Uno.