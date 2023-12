L’infortunio di Cacok: fuori alcuni mesi, la Virtus Bologna torna sul mercato

Bologna, 30 dicembre 2023 - Piena emergenza in casa Virtus, costretta a tornare sul mercato. L’infortunio subito da Devontae Cacok alla Stark Arena si è rivelato peggiore del previsto.

Il problema al ginocchio, costringerà il lungo bianconero a restare fuori combattimento per alcuni mesi. Una situazione che costringerà la Virtus a tornare sul mercato, per tamponare in qualche modo quell’emergenza che sta riguardando proprio il settore lunghi.

Jordan Mickey è ancora out, Achille Polonara, operato per una neoplasia testicolare all’inizio di ottobre, fatica (come è normale che sia) a ritrovare il ritmo giusto.

E Bryant Dunston, il centro titolare, ha 36 anni e non può essere spremuto. Come Toko Shengelia (32) non può continuare a rimanere in campo per più di trenta minuti a partita, senza pagare dazio nel momento caldo della stagione.

Certo, Banchi può utilizzare Abi Abass come ‘quattro tattico’, può ruotare quintetti leggeri - in attesa di capire quello che potrà dare il lettore Rihard Lomazs - che prevedano la presenza di Lundberg, Dobric e Cordinier.

Ma alla lunga, soprattutto in Eurolega, i centimetri e i chili sono fondamentali. Per questo, in attesa di capire meglio quale sarà lo stop di Cacok (non breve per altro), la società proverà a tornare sul mercato per dare all’allenatore un’alternativa in più sotto canestro.