Virtus Bologna, dopo l’Eurolega è già sfida a Pesaro

Bologna, 29 dicembre 2023 – Nemmeno il tempo per godersi la vittoria con il Partizan di Belgrado e si torna subito in campo. Il ritorno in nottata, l’abbraccio del pubblico bianconero accorso al Marconi e una giornata troppo corta per recuperare a pieno le energie fisiche e mentali dopo la faticata di Eurolega. Domani alle 21 si torna a fare sul serio con la sfida di campionato con Pesaro.

“Affrontiamo Pesaro che, dopo l’arrivo di Andrea Cinciarini, ha già dimostrato di trovare impulso grazie alla sua esperienza e personalità – conferma coach Luca Banchi - Dovremo essere molto attenti, precisi e cinici nella gestione dei possessi e dei momenti di gara per saperci imporre contro avversari che hanno spiccate qualità tecniche, dimostrando ancora una volta di saper rigenerare le nostre energie, per offrire una prestazione di sostanza e di qualità pur nell’emergenza”. Ancora indisponibile tra i bianconeri Jordan Mickey. Biglietteria – A disposizione sul circuito Vivaticket e dalle 19 biglietteria aperta in piazza della Costituzione. Arbitri – Direzione di gara affidata a Bongiorni, Galasso, Valleriani. Radio – Diretta su Dazn, Dmax e radio su Nettuno Bologna Uno.