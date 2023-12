Virtus Bologna, ufficiale l’acquisto di Rihards Lomazs

Bologna, 29 dicembre 2023 – Dopo la vittoria di Belgrado e in attesa della sfida di domani con Pesaro, la Virtus ufficializza l’arrivo di Rihards Lomazs.

La Virtus ufficializza il suo nuovo acquisto Rihards Lomazs (foto da Instagram)

Chi è Lomazs

Guardia di 187 cm, Lomazs è nato a Tukums il 13 aprile 1996. Dopo essere cresciuto cestisticamente in Lettonia e aver giocato nel suo paese di origini fino al 2019, Rihards ha assaggiato subito l’Eurolega, disputando 2 stagioni all’Asvel.

Successivamente il neobianconero passa prima a Saragoza, in Spagna poi a Oldenburg in Germania. Ha iniziato questa stagione in Turchia, al Merkezefendi, con 15.7 punti di media.

In nazionale

Nazionale lettone, ha dovuto rinunciare al Mondiale 2023 in seguito ad un infortunio, dopo aver contribuito in maniera determinante alla storica qualificazione con performances di grande livello, su tutte la gara con la Serbia dell’ex Teodosic in cui ha fatto registrare una prestazione da 33 punti con 6/10 da tre.

Virtus tra campionato e coppa

Domani come detto è in programma la sfida di campionato con Pesaro che chiuderà il 2023 dei bianconeri. La prima sfida del nuovo anno è in programma già per il 3 gennaio con il confronto interno con il Bayern Monaco, una sfida che sarà, il secondo sold out della stagione alla Segafredo Arena.

Biglietti

Sempre in ambito biglietteria la Virtus propone un nuovo pacchetto sconto in occasione del trio di sfide interne con Brindisi (15/1), Napoli (28/1) e Scafati (11/2) per la gradinata Est (25 partita singola, 60 pack 3 sfide), Lodge Est (30-75) e Tribuna laterale (35-90).