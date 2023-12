Grande Virtus: violata la Stark Arena 75-77

Belgrado, 28 dicembre 2023 – Una grande Virtus batte Partizan e chiude nel migliore dei modi il girone di andata. Prestazione gagliarda per la formazione di Luca Banchi che viola con pieno merito uno dei parquet più caldi d’Europa passando in volata 75-77 in casa dei serbi, ma gestendo sempre con grande lucidità il sensibile, ma alla fine decisivo, vantaggio accumulato durante il match.

E’ una Virtus che lotta, non molla e alla fine vince e convince confermandosi, dopo un intero girone di andata, come una delle regine dell’Eurolega 2023-24.

In attese di novità di mercato, a breve è attesa l’ufficializzazione di Rihards Lomazs, la Virtus ancora priva di Mickey, si presenta alla Stark Arena schierando Hackett, Cordinier, Belinelli, Shengelia e Dunston in partenza.

Inizio equilibrato, poi è la Virtus a prendere in mano la sfida toccando, grazie ad una eccellente prova dalla panchina di Cacok il +11. Sul 10-21. Caboclo e un immarcabile Nunnally riportano in perfetta parità 23-23 ad inizio seconda frazione di gioco.

Immediato controbreak bianconero che con le seconde linee in campo trova solidità difensiva mentre in attacco ci pensa Abass con 2 triple consecutive per il 25-34 del 14’. All’intervallo la Virtus tiene ancora la testa del match, anche se il Partizan rimane sempre a contatto. Ad inizio ripresa, Shengelia, Belinelli e Cordinier lanciano la Virtus a +13 sul 36-49 al 22’. Partizan si riporta a -2 sul 52-54 al 28’. Dozier commette fallo, prende per proteste anche il tecnico e la Virtus torna ad allungare con 3 liberi sul 52-59. Jaramaz e Kaminsky però riportano a -1 sul 36’ sul 68-69.

La sfida continua sul filo dell’equilibrio. Si entra nell’ultimo minuto di gioco sul 72-73. A 18” dalla fine il canestro di Lundberg vale il +3 bianconero. Inizia la sequela dei liberi: Punter fa 2 su 2, Belinelli fa lo stesso e non sbaglia. Punter segna ancora dalla lunetta il primo libero e sbaglia volontariamente il secondo. Dopo un conciliabolo arbitrale e una selva di mani, la palla torna in mano Partizan, ma il tiro dalla lunga distanza di Kaminsky non va a segno per la gioia della Virtus che trionfa.

Il tabellino

PARTIZAN BELGRADO 75

VIRTUS BOLOGNA 77

MOZZART BET BELGRADO: Vukcevic, Leday 5, Koprivica ne, Punter 12, Jaramaz 12, Nunnally 19, Andjusic, Dozier 5, Ponitka 2, Kaminsky 10, Caboclo 10. All. Obradovic.

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 9, Lundberg 16, Belinelli 14, Pajola 1, Dobric, Mascolo ne, Cacok 4, Shengelia 10, Hackett 10, Polonara, Dunston 3, Abass 10. All. Banchi.

Arbitri: Mogulkoc, Sukys, Udyanskyy.

Note: parziale 18-23, 36-41, 55-60.

Tiri da due: Partizan 20/34; Virtus 16/26. Tiri da tre: 8/26; 10/28. Tiri liberi: 11/17; 15/17. Rimbalzi: 32; 28.