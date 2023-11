La Virtus cade a Monaco di Baviera 90-76

Monaco di Baviera, 30 novembre 2023 – La Virtus cade a Monaco di Baviera battuta 90-76 dal Bayern, al termine di una sfida dominata per 15’ dai bianconeri, rimasta in equilibrio fino al 30’ e che vede i tedeschi allungare e conquistare il successo nell’ultimo quarto, quando la formazione di Luca Banchi ha accusato stanchezza fisica e mentale.

La Virtus cade a Monaco contro il Bayern: nella foto Shengelia

Nella 11esima giornata di Eurolega, alla Bmw Park si sfidano i padroni di casa del Bayern Monaco e la Virtus Bologna.

I bianconeri recuperano Cordinier e Mickey, non al cento per cento della loro condizione fisica, ma comunque schierati in campo da coach Banchi costretto a rinunciare a Polonara, non che dall’altra della barricata il Bayern stia meglio costretto a fare a meno a alcuni dei suoi giocatori cardine. La Virtus parte meglio e tiene a lungo il controllo della partita. Sprazzo iniziale di Belinelli, ben seguito da Hackett, Shenghelia e Dunston. I bianconeri riescono a impatta la qualità avversaria sotto canestro e poi tengono sempre l’inerzia della sfida toccando il +14, sul 23-37 al 14’. Nel finale secondo frazione di gioco i tedeschi riescono a infilare un break di 8-0 riportandosi fino al -2. Al ritorno in campo il Bayern impatta subito. Inizia un lungo testa a testa con equilibrio che rimane tale fino alla fine del quarto. Ad inizio quarta e ultima frazione il Bayern tocca subito il +6 sul 72-66 e poi allunga fino al +13 al 36’ sul 84-73, dopo un break di 14-2. La Virtus non riesce più a trovare la via del canestro perdendo lucidità e corretta selezione al tiro e il Bayern conquista il successo, con i bianconeri che perdono Hackett a poco più di 60” dalla fine espulso per somma di fallo antisportivo e fallo tecnico.

Il tabellino

BAYERN MONACO 90 VIRTUS BOLOGNA 76 BAYERN MONACO: Weiler-Babb 8, Francisco 13, Edwards 12, Weidemann, Giffey 4, Bonga 10, Ibaka 24, Wimberg, Brankovic 7, Kharchenkov ne, Booker 12, Gillespie. All. Laso. SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 6, Smith3 , Belinelli 22, Shengelia 15, Dunston 10; Cordinier 5, Lundberg 3, Pajola 3, Dobric 2, Mickey 5, Cacok 2, Abass ne. All. Banchi. Arbitri: Radovic, Zamojski, Racys. Note: parziali 20-28, 44-46, 70-66. Tiri da due: Bayern 26/46; Virtus 22/44. Tiri da tre: 7/24; 6/19. Tiri liberi: 17/17; 14/21. Rimbalzi: 43; 32.