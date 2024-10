Eurolega, la Virtus Bologna cade con nel finale col Bayern 84-87

Bologna 29 ottobre 2024 - Non basta una prova volitiva alla Virtus per battere il Bayern di Monaco nella sesta giornata di Eurolega. Alla Unipol Arena finisce 84-87 per i tedeschi apparsi più freddi e cinici nel momento decisivo della sfida, quando dopo aver rimontato dal -16 di fine terza frazione di gioco, la Virtus era riuscita a tornare in partita.

La formazione di Luca Banchi, nonostante lo 0-4 iniziale parte bene (11-0), allunga fino a toccare la doppia cifra di vantaggio nella prima frazione +11 al 6’ (17-6), ma poi alla va sotto e cede, con i tedeschi che cambiano l’inerzia della sfida nella seconda frazione di gioco, allungano e dilatano il distacco e poi tengono al tentativo di rimonta della Virtus nella quarta frazione di gioco.

La carica di Shengelia (foto Ciamillo)

Virtus in campo senza Cacok, ma questa non è una novità, Pajola che sarebbe stato fondamentale per cercare di rallentare l’inarrestabile Edwards, ma anche senza l’influenzato Zizic out alla vigilia della sfida, senza quest’ultima che rende più corte le rotazioni bianconere, con Polonara spesso e volentieri in campo da vero e proprio centro.

Dopo l’inizio bianconero, la svolta arriva con il break messo a segno dai tedeschi (10-13 tra finale prima frazione e inizio seconda) che prima ribaltano sul 25-26 al 13’ e poi tengono in mano la sfida toccando il 33-40 all’intervallo.

I tifosi sugli spalti dell'Unipol Arena durante Virtus Bologna- Bayern Monaco (FotoSchicchi)

Nella ripresa Bayern tocca addirittura il +16 (46-62 al 27’) come massimo vantaggio, ma la Virtus c’è tiene botta trovando energia dalla panchina e da quintetti atipici senza un centro di ruolo e con un Polonara decisivo.

In una situazione difficile la Virtus ci prova, l’Unipol Arena, che nel prepartita regala striscioni e ricordi per gli alluvionati, si fa sentire e prova a spingere Belinelli e compagni, in confronto di una squadra solida, lunga, ricca di tanto talento come il Bayern.

E’ uno strepitoso Polonara a riportare la Virtus in partita.

La tripla di Morgan al 33’ vale il pareggio sul 68-68, quella di Shengelia poco dopo riportano avanti la Virtus al 35’ sul 73-72.

L'abbraccio di Marco Bellinelli ad Andrea Farinelli, fratello di Simone, morto travolto dalla piena durante l'alluvione del 19 ottobre (FotoSchicchi)

Il finale è un continuo botta e risposta tra le due squadre.

Ancora Polonara lancia i bianconeri sul 78-75, ma non basta nel finale Bayern è più cinico e freddo e porta casa il successo, con Morgan che con 4/10 da giocare raccoglie e prende il ferro per il tiro da tre che poteva valere il pari e il supplementare.

Giovedì al Forum di Assago il derby d'Italia con Milano.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 84

BAYERN MONACO 87

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Morgan 17, Clyburn 6, Cordinier 18, Shengelia 21, Diouf 7; Belinelli, Hackett, Grazulis, Polonara 13, Tucker 2; Visconti ne, Akele ne. All. Banchi.

BAYERN MONACO: Edwards 26, Weiler-Babb 14, Obst 2, Voigtmann 3, Booker 12; Da Silva 2, Napier 16, Kharchenkov, Harris 12; Brankovic ne, Madar ne, Yebo ne. All. Herbert.

Arbitri: Latisevs, Ryzhyk, Celik,

Note: parziali 25-19, 33-40, 60-68Tiri da due: Virtus 21/41; Bayern 22/33.

Tiri da tre: 8/23; 8/29.

Tiri liberi: 18/18; 19/20.

Rimbalzi: 28; 35.