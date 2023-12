Virtus sfida il Maccabi e cerca il bis dopo la vittoria col Barcellona

Bologna, 7 dicembre 2023 – Appena il tempo per gioire per la grande prestazione con il Barcellona, che la Virtus torna in campo per affrontare, domani sera alle 20.30 di nuovo alla Segafredo Arena, il Maccabi Playtika Tel Aviv. Battuta la corazzata catalana, la formazione di Luca Banchi prova a ripetersi anche anche contro il Maccabi, in un confronto altrettanto importante, vista la qualità degli avversarie e il buon momento attraversato dal team israeliano.

"Il Maccabi arriva a Bologna sulla scia di due convincenti successi – sottolinea coach Banchi -. La vittoria a Lione, di poche ore fa, li ha proposti, ancora una volta, come una squadra decisamente complessa da affrontare, grazie alla velocità, all’atletismo e al talento tecnico che li contraddistingue”. Poi il tecnico bianconero va nello specifico. “Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Colson, con Blatt, Cleveland e Webb, rappresentano uno dei reparti esterni più prolifici dell’Eurolega, in grado di imporre ritmi frenetici alla gara ed esaltare l’incisività di Nebo e Rivero, centri che stanno garantendo un elevato rendimento fatto di aggressività ed intimidazione difensiva, oltre che ad una elevata incisività nei giochi a due e a rimbalzo offensivo”. Poi l’allenatore grossetano parla della possibile chiave della partita sul fronte bianconero. “Cercheremo di controllare al meglio il ritmo della gara poggiando su un’esecuzione offensiva e una consistenza difensiva, che ci permettano di limitare le loro fonti principali di giochi, con il desiderio di regalare un’altra notte memorabile ai nostri indomabili tifosi”. Ad eco delle parole del coach arrivano anche quelle di Isaia Cordinier. “Ci attende una grande partita, abbiamo bisogno di guardare avanti. Veniamo da un’altra grande gara ieri contro il Barcellona. Dobbiamo continuare a costruire su quello che abbiamo imparato e migliorare ogni giorno. Il Maccabi è una squadra molto atletica, giocano molto bene in difesa, dovremo giocare bene la palla ed usare la nostra fisicità.” Biglietti – Ancora a disposizione sul circuito Vivaticket, mentre la biglietteria aperta in Piazza della Costituzione sarà aperta domani a partire dalle 18.30. Arbitri – Direzione di gara affidata a Rocha, Pastusiak, Vilius. Radio & Tv - Diretta tv su Sky Sport, Dazn ed Euroleague.TV e radio su Nettuno Bologna Uno.