Lundberg trascina la Virtus alla vittoria: contro il Napoli finisce 101-89

Bologna, 28 gennaio 2024 – Un’ottima Virtus batte Napoli 101-89 e infila la sua tredicesima vittoria in serie A che vale la conferma del secondo posto in classifica, alle spalle solo della capolista Brescia e in coabitazione con Venezia.

Alla Segafredo Arena la formazione di Luca Banchi raggiunge quota cento di fronte ad una Napoli che lotta, mentre in mostra giocate importanti dei suoi americani, ma si deve arrendere alla solidità della formazione bianconera. Banchi schiera la sua Virtus con Hackett, Cordinier, Belinelli, Mickey e Dunston in quintetto iniziale. Il primo canestro, da 3 è di Napoli, poi è un monologo bianconero con 7 punti di fila di uno scatenato Cordinier, un gioco d 3 punti, canestro e libero aggiuntivo, di Mickey, e poi un nuovo appoggio del transalpino per il parziale di 12-0 della Virtus.

Sul 12-3 arriva il controbreak napoletano con la GeVi che si riporta subito a -2 sul 14-12. La Virtus riprende in mano la sfida, raggiungendo il +9 proprio nel finale di primo quarto grazie e chiude avanti 33-24 al termine di un primo quarto dal punteggio altissimo.

Ad inizio seconda frazione la Virtus allunga ritocca il suo massimo vantaggio sul 38-26, poi sul 44-34 i bianconeri hanno un lungo passaggio a vuoto subendo la fisicità di una Napoli che infila un break di 0-10 e impatta sul 44-44. All’intervallo una volitiva Virtus è comunque avanti 55-48, dopo l’ennesimo strappo di una partita che a vissuto di tanti momenti alterni tra le due squadre.

L’inizio di terzo tempo è di nuovo tutto per la Virtus che tocca il +15, sul 69-54 al 25’, ma l’andamento, con break e controbreak, continua con Napoli che si riavvicina ai bianconeri fino alla tripla a fil di sirena messa a segno da Pullen per il 79-74 con cui le squadre vanno all’ultimo stop.

Ad inizio ultimo quarto Lundberg prova a dare l’accelerata decisiva al match, ma Napoli non molla e prova a rimane in partita con le splendide giocate dei suoi americani. E’ però il danese, ben supportato da Cordinier a lanciare la Virtus alla vittoria e al secondo posto in classifica. Adesso torna l’Eurolega con la Virtus attesa dal doppio confronto con Barcellona e Partizan Belgrado. Nel post partita coach Luca Banchi sottolinea la prova della sua Virtus. “Sapevamo che la sfida con Napoli poteva essere insidiosa, per il loro gioco in campo aperto e tiro da tre punti. Noi? Siamo in emergenza con tanti problemi legati a infortuni e fatica per impegni così ravvicinati e duri. Lo staff sta facendo di tutto per mettere in campo la miglior squadra possibile nel miglior modo possibile”.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 101 GEVI NAPOLI 89 SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 8, Cordinier 19, Belinelli 10, Mickey 16, Dunston 8; Lundberg 18, Pajola 7, Polonara 8, Zizic 6, Abass 1; Mascolo ne, Lomazs ne. All. Banchi. GEVI NAPOLI: Zubcic 4, Ennis 13, Owens 6, Brown 20, Sokolowski 10; Pullen 18, De Nicolao 5, Lever 9, Mabor Dut Biar 4; Bamba ne, Ebeling ne, Grassi ne. All Milicic. Arbitri: Manuel Mazzoni, Edoardo Gonella, Giulio Pepponi. Note: parziali 33-24, 55-48, 79-74. Tiri da due: Virtus 26/35; Napoli 24/36; Tiri da tre: 11/29; 10/35. Tiri liberi: 16/20; 11/13. Rimbalzi: 32; 31.