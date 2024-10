Virtus Pistoia, domenica 6 ottobre torna il campionato: dove vedere la partita

Bologna, 5 ottobre 2024 – Nemmeno il tempo per digerire la sfida con l’Efes, la prima di Eurolega di ieri sera, che è già tempo di vigilia di campionato per la Virtus. Domenica 6 ottobre alle 20 all’Unipol Arena (biglietti a disposizione sul circuito Vivaticket), la formazione di Luca Banchi è attesa dal confronto valido per la seconda giornata di campionato, con l’Estra Pistoia. Sfida da non sottovalutare per i bianconeri che potrebbero accusare la fatica, più mentale forse che fisica, della vicinanza dalla sfida di venerdì 4 ottobre con i turchi.

La sfida

Ci sarà subito da resettare e ripartire lasciandosi alle spalle quel che è stata la prima casalinga per poi ripartire con rinnovato entusiasmo e tanta voglia di far bene anche per il campionato.

Serve energia fisica e mentale contro una Pistoia che dopo un difficile precampionato con tanti dubbi sulla squadra di Calabria ha invece invertito la rotta all’esordio battendo nello scorso fine settimana Napoli. In settimana è stato anche perfezionato l’acquisto di Semaj Christon, elemento che eleva ancor di più il grado di pericolosità della formazione toscana. Oltretutto c’è da battere anche la tradizione se è vero che nell’ultimo confronto giocato a Bologna, in quel caso alla Segafredo Arena, nel weekend di Pasqua ad imporsi furono proprio i biancorossi per 100-93. Dopo la vittoria di Trapani, la Virtus cercherà invece di dare continuità ai propri risultati in una sfida che sulla carta la vede favorita, senza per altro sottovalutare gli avversari. Arbitri - Direzione di gara affidata al trio composto da Lo Guzzo, Dori e Lucotti.

Parente: “Pronti a gestire l’avversario”

“Affrontiamo Pistoia, a meno di 48 ore dalla partita di Eurolega contro l’Efes e quindi dovremo essere pronti a preparare questo tipo di partite a prescindere dall’avversario, perché capiterà spesso nel corso della stagione una situazione simile – sottolinea vice allenatore Daniele Parente – Arriva una squadra carica dalla vittoria nella prima giornata, che ha inserito un giocatore di alto livello per il campionato italiano come Christon. Pistoia è una squadra che ama correre sia con le guardie come Forrest, Rowan e Della Rosa sia con i lunghi Brajkovic e Childs, con Silins che può aprire il campo; si tratta di un avversario a cui piace anche attaccare nei primi secondi del possesso e che utilizza molto il tiro da tre punti. La chiave della gara passerà dalla nostra transizione difensiva e da quanto riusciremo ad essere disciplinati in attacco.”

Dove guardare la partita

Radio & tv - Diretta su Dazn, diretta radio su Nettuno Bologna Uno e differita tv su Trc.