Virtus Efes Istanbul, la prima partita della stagione è sold out: dove vederla

Bologna, 3 ottobre 2024 - Esordio e sold-out per la Virtus che domani sera alle 21 scende in campo all’Unipol Arena, terreno di gioco di questa prima parte della stagione dei bianconeri per affrontare l’Efes Istanbul. Primo match casalingo della stagione 24/25 e primo sold-out. La sfida di EuroLeague di domani si disputerà davanti a più di 8.000 spettatori con il tutto esaurito dell’Unipol Arena. “L’esordio contro l’Efes ci opporrà ad una delle grandi potenze di questa decade, capace di mostrare già una elevata qualità di gioco e coesione, testimoniata dalla recente conquista della Presidential Cup - conferma coach Luca Banchi - Hanno un roster profondo e ricco di giocatori capaci di rompere l’equilibrio della gara, grazie alle loro qualità tecniche ed atletiche. L’esordio casalingo in Euroleague sarà da stimolo a produrre una partita di consistenza e continuità, alimentato dall’entusiasmo dei nostri tifosi pronti a schierarsi al nostro fianco, in una stagione che vogliamo ci veda ancora protagonisti.”

Tra i più attesi in casa bianconera c’è Will Clyburn ex del confronto. “Inizia un’altra stagione di Eurolega, forse ancora più competitiva di quella passata ed è per questo che sarà molto esaltante - sottolinea lo stesso Clyburn - All’Efes ho avuto due grandi stagioni, ho ancora tanti rapporti con loro, sarà bello ed emozionante ritrovarli in campo”.

Arbitri: SRETEN RADOVIC, GYTIS VILIUS, ALBERTO BAENA.

Radio & tv - Diretta su Sky Sport, Dazn, Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.