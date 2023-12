Pistoia Virtus Bologna: dove vedere la partita

Bologna, 22 dicembre 2023 – Insidia toscana per la Virtus. Domani sera alle 20, la formazione di Luca Banchi sarà infatti di scena al Pala Carrara di Pistoia per affrontare i padroni di casa dell’Estra.

Indisponibile ovviamente ancora Jordan Mickey, ci si attende che il coach grossetano dia spazio alle sue seconde linee, vista anche la stanchezza mentale e fisica accusata solo ieri sera nella sfida di Eurolega con Valencia.

“Sarà certamente significativo saper interpretare con attenzione la gara con Pistoia tenendo in considerazione la presenza di temibili realizzatori e l’ottimo momento di forma che stanno vivendo – conferma coach Luca Banchi - proponendoli come l’autentica rivelazione di questa stagione del loro ritorno nel massimo campionato. Cercheremo di ritrovare energie e lucidità per interpretare questa gara proponendo una difesa attenta ed un attacco disciplinato”.

Arbitri

La direzione di gara affidata al trio Tolga Sahin, Denny Borgioni, Simone Patti.

Dove seguire la partita

Radio & Tv: diretta su Dazn e Radio Nettuno Bologna Uno.