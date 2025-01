Una splendida Virtus batte il Baskonia 76-74: cuore, grinta e coraggio

Bologna, 10 gennaio 2025 - Una straordinaria Virtus batte il Baskonia 76-74. Nella 20esima giornata di Eurolega, la formazione di Dusko Ivanovic trionfa alla Segafredo Arena al termine di una prestazione da applausi. Cuore, grinta, determinazione, coraggio la prestazione di Marco Belinelli e compagni è stata semplicemente encomiabile.

Cordinier decisivo, Grazulis e Polonara dalla doppia dimensione difensiva e offensiva, Morgan e Pajola fantastici tra gli esterni la Virtus vince con merito, nonostante le assenze e le decisioni arbitrali. Virtus in piena emergenza alla vigilia del match si ferma anche Rayjon Tucker che così va ad aggiungersi ai già noti Zizic, Shengelia e Clyburn.

Inizio equilibrato, poi complice la maggiore fisicità il Baskonia sembra prendere il sopravvento dal 9-9 si passa al 9-15 con un break di 0-6 che gli ospiti riescono in pratica a mantenere fino al primo break chiuso 14-20. Il Baskonia prova a fare di più e ad allungare in avvio di seconda frazione di gioco, anche se la differenza non raggiunge mai la doppia cifra.

La Virtus non molla tiene botta prima grazie a Polonara, poi a Morgan e infine a Grazulis e Pajola, rimanendo a -1 fino al 37-38 a fine del primo tempo. Dopo l’intervallo è un monologo della Virtus e soprattutto con un Morgan strepitoso. Sono tutti infatti del nativo del North Carolina i 7 punti che lanciano i bianconeri avanti 44-38. Tripla di Pajola e Virtus avanti 47-38 dopo un break di 10-0.

L’inerzia è tutta per le V Nere, semplicemente straordinaria per una squadra che mette grinta, energia, determinazione, carattere andando oltre gli infortuni e le assenze e continua ad allungare. Una schiacciata e tripla di Grazulis valgono il +12 sul 52-40. E’ una Virtus incontenibile che raggiunge il +15 poco dopo, al 26’, sul 55-40. Il Baskonia prova a rientrare nel finale di terza frazione risalendo fino al 59-54 con cui le squadre vanno all’ultima sosta. Fa il suo esordio in Eurolega anche Riccardo Visconti, ma l’inerzia è tutta per gli iberici.

Il Baskonia torna a -1 ad inizio ultima frazione di gioco sul 59-58 e poi ribalta il punteggio sul 62-63 al 34’. La Virtus infila un’azione da 5 punti. Prima Morgan segna 2 liberi sul fallo antisportivo decretato dagli arbitri a Luwawu-Cabarrot, dopo la chiamata di review di Ivanovic, poi l’ex Polonara infila la tripla del 71-67 al 37’. Cordinier segna il 73-67. Il Baskonia torna a -3, poi a 77” dalla fine Cordiner infila la tripla del nuovo allungo bianconero.

L’incredibile avviene nel finale, Grazulis sbaglia il canestro del +8, dall’altra parte il Baskonia segna, oltretutto gli arbitri vanno a rivedere al video l’azione di Grazulis in attacco e fischiano fallo personale con 2 liberi per il Baskonia che si riporta a -2 sul 76-74.

Con 30” e palla in mano Grazulis sbaglia il canestro della vittoria, Cordinier fallo su Forrest a 2.5“ dalla fine, ma l’americano sbaglia entrambi i liberi. Gli arbitri fischiano palla a due, quando il secondo tiro dell’americano sembra nemmeno aver toccata il ferro. Dalla palla a due Rogkavopoulos non riesce a mettere la tripla, con la Segafredo Arena che così esplode di gioia per la splenda prestazione di carattere delle sue V Nere.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 76 BASKONIA 74 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 16, Belinelli 4, Pajola 5, Visconti, Hackett 3, Grazulis 12, Morgan 17, Polonara 15, Diouf 3, Akele, Tucker. All. Ivanovic. BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: Raieste, Querejete ne, Savkov ne, Luwawu-Cabarrot 11, Jaramaz 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 13, Diop, Hall 10, Ndiaye, Moneke 6, Samanic 16. All. Laso. Arbitri: Pukl, Ryzhyk, Obrknezevic. Note: parziali 14-20, 37-38, 59-54. Tiri da due: Virtus 20/37; Baskonia 18/35. Tiri da tre: 9/28; 8/28. Tiri liberi: 9/11; 14/17. Rimbalzi: 36; 36.