Virtus, sfida a Berlino contro l’Alba: dove vederla in tv

Bologna, 27 marzo 2025 - Penultima trasferta stagionale Europea per la Virtus. Domani sera alle 20 la formazione di Dusko Ivanovic scende in campo alla Uber Arena di Berlino per affrontare i padroni di casa dell’Alba. Confronto da vincente per lasciarsi alle spalle il momento nero, nove sconfitte di fila in Eurolega, 5 tra campionato e sfide continentali e per riprendere un po’ la via che Marco Belinelli e compagni sembrano aver smarrito. Indisponibile Momo Diouf, lasciati a casa Tucker e Grazulis, dalla formazione di Ivanovic ci si attende soprattutto una reazione di orgoglio. Il prepartita di coach Dusko Ivanovic: “Dopo la brutta prestazione di ieri dobbiamo dimostrare di essere una buona squadra, dobbiamo farlo perché siamo la Virtus, un grande club anche in Europa e dovremo dimostrarlo domani”. Le dichiarazioni nel pregara di Alessandro Pajola: “Abbiamo la possibilità di tornare di nuovo in campo per dimenticare la serata di ieri. Vogliamo assolutamente reagire e affrontare la gara di domani con la voglia e la determinazione di interrompere questo periodo difficile, per noi e per i nostri tifosi”. Arbitri - Direzione di gara affidata a Nedovic, Ryzhyk, Balak. Radio & Tv - Diretta tv su Sky Sport, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.