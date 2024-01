Virtus Bologna a Istanbul con l’Efes, seconda sfida ravvicinata per le V nere

Bologna, 11 gennaio 2024 – Seconda sfida ravvicinata per la Virtus Segafredo, che dopo il confronto di Belgrado col Maccabi Tel Aviv, è volata direttamente a Instabul dove, domani pomeriggio alle 18.30 affronterà l’ Anadolu Efes. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, la formazione di Luca Banchi cercherà di rialzare la testa dopo il ko col Maccabi, difendendo dalle rivali, l’attuale secondo posto in classifica. A Belgrado nella sfida di ieri, si è vista una Virtus a due facce. Ottima nel primo tempo, dove ha tenuto testa ai rivali, la formazione di Banchi ha accusato fatica e stanchezza fisica e mentale nella ripresa dove ha pian piano ceduto ad un Maccabi più pronto e reattivo. Domani per i bianconeri arriva così l’occasione di un pronto riscatto contro un Efes che a sua volta non sta attraversando un periodo straordinario. Virtus in campo ancora senza Dobric e Cacok (confermata stagione finita per lui) e Mickey, mentre ci saranno i tre ex del confronto Polonara, Dunston e Zizic. “La gara di domani ad Istanbul contro l’Efes arriva in un momento nel quale entrambe le squadre cercheranno di centrare un successo che nel caso dei nostri avversari manca da sette turni consecutivi, a dispetto di un organico partito con l’ambizione di poter aspirare ai vertici della classifica – conferma coach Luca Banchi - Rispetto alla gara di andata l’Efes ha apportato cambiamenti con l’arrivo di Daum e Oturu, in grado di aggiungere ulteriore versatilità e fisicità ad un roster già ben attrezzato dove spiccano le qualità realizzative di giocatori del calibro di Larkin, Beaubois, Bryant, Thompson e Clyburn. Indirizzeremo tutte le nostre energie per riuscire ad interpretare con criterio ed efficacia una partita che si prospetta complessa anche per il fortissimo desiderio dei nostri avversari di risalire una classifica che, ad oggi, non rende giustizia al loro indiscusso valore.” A parlare per la squadra è capitan Marco Belinelli. “L’Efes è sicuramente una squadra molto pericolosa, gioca una bella pallacanestro ed è una squadra diversa rispetto alla gara di andata. Presentano un roster cambiato, probabilmente con qualche infortunio, però giocano bene, una pallacanestro aggressiva e veloce. In trasferta le cose si faranno un po’ complicate per noi, ma nonostante ciò faremo di tutto per partire bene fin da subito, ci attende un match duro sia mentalmente che fisicamente. Cercheremo di dare il massimo per tornare a casa con una vittoria”. Arbitri – Direzione di gara affidata a Difallah, Nedovic, Cortes. Radio & Tv – Diretta su Sky Sport, Dazn ed Euroleague.TV e radio su Nettuno Bologna Uno.