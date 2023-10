Virtus Bologna domina anche a Napoli: è di nuovo vetta della classifica

Bologna, 30 ottobre 2023 – Meno di un quarto per prendere le misure, poi la Virtus prende in mano la sfida e la fa sua imponendosi 75-88. Al Fruit Village Arena la formazione di Luca Banchi batte Napoli padrona di casa, fa 5 su 5 in campionato e torna ad affiancare in testa alla classifica della serie A Venezia vittoriosa ieri su Varese, chiudendo la prova sotto il Vesuvio con 5 giocatori in doppia cifra.

Il posticipo della quinta giornata parla bianconero, con la Virtus che si impone con pieno merito al Pala Barbuto non lasciando scampo ai campani. Partenza rallentata per la Virtus che va subito sotto 7-2 con Napoli che mette in campo grande energia. La Virtus mano mano, con un Belinelli al solito determinante. Break e contro break la sfida prende la sua inerzia definitiva. Dal 22-21 di fine primo quarto la Virtus alza i toni della difesa, ma anche dell’attacco con Pajola e Mickey e Shengelia a dare il via ad un break di 4-25 che al 18’ porta i bianconeri avanti 26-46 sul +20.

Game, set e match per la Virtus con Shengelia che annichilisce lo spauracchio Zubcic e con le guardie bianconere che fermano gli esterni napoletani fatta eccezione per Jaworski il migliore dei suoi insieme a Ennis che lotta fino alla fine.

Il resto della sfida sono 20’ di formalità per Marco Belinelli e compagni con Napoli che si riporta al massimo a -12 ma con la Virtus che controlla sempre senza affanno, con Abass che supera la doppia cifra, e si impone facile facile, toccando il massimo vantaggio sul +22, 53-75 al 34’.

“Abbiamo controllato bene, dopo un inizio di criticità – conferma coach Luca Banchi -. Siamo stati concentrati e decisi per portare a casa il successo”.

Venerdì si torna ad assaporare il sapore dell’Eurolega. Alla Segafredo Arena, per l’esordio nell’impianto, arriva l’Efes in un confronto dal grande fascino.

Il tabellino

GEVI NAPOLI 75 – VIRTUS BOLOGNA 88

GEVI NAPOLI: Jaworski 12, Ennis 16, Sokolowski 2, Zubcic 20, Owens 12; Pullen 5, De Nicolao 4, Lever 4, Mabor Dut Biar, Ebeling, Fusaro; Grivo ne. All. Milicic.

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 3, Cordinier 2, Belinelli 14, Shengelia 12, Dunston 4; Pajola 11, Smith 3, Dobric 8, Mascolo 3, Mickey 17, Abass 11, Menalo. All. Banchi.

Arbitri: Lanzarini, Quarta e Capotorto. Note: parziali 22-23, 28-46, 48-67. Tiri da due: Napoli 16/34; Virtus 19/30. Tiri da tre: 10/24; 12/32. Tiri liberi: 13/15; 14/19. Rimbalzi: 29; 36.

