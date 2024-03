Virtus Brescia: quando e dove seguire la partita

Bologna, 24 marzo 2024 – Posticipo che vale il primato in classifica. Domani, lunedì 25 marzo alle 20, al PalaLeonessa A2A di Brescia, la Virtus Segafredo scende in campo per affrontare la Germani padrona di casa. Contro la formazione diretta da coach Magro, i bianconeri, ancora privi di Daniel Hackett, hanno la ghiotta occasione di raggiungere in classifica proprio Brescia. Una sfida al vertice quindi da vincere cercando di lasciarsi alle spalle le partite e le amarezze di Eurolega e tornando, a concentrarsi solo sul campionato.

“Brescia guida la classifica fin da inizio stagione a testimonianza della competitività di organico e la continuità di rendimento, soprattutto nelle gare casalinghe dove le caratteristiche di squadra aggressiva, atletica e ricca di soluzioni offensive vengono ulteriormente esaltate – conferma Luca Banchi – C’è poco tempo per preparare questa gara ma una forte determinazione a competere con una delle squadre top del nostro campionato, riuscendo a dare testimonianza di intensità di gioco e consistenza per l’intera partita”.

Arbitri: Begnis, Sahin, Grigioni.

Radio & Tv - Diretta su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.