Virtus, al via il campionato: il primo test a Trapani

Bologna, 27 settembre 2024 - Esordio subito insidioso per la Virtus Segafredo che domani sera alle 20 scende in campo sul parquet del PalaShark di Trapani per affrontare i siciliani neopromosse. Entusiasmo e voglia di partire subito forte da parte della formazione della vecchia coscienza bolognese Jasmin Repesa, contro qualità e esperienza da parte invece della formazione di Luca Banchi. Il tutto esaurito del PalaShark, con la presenza della tifoseria bianconera, mette subito pepe ad una sfida che sicuramente si annuncia interessante e ricca di spunti, Trapani è una neopromossa ma dal grande potenziale, sulla carta formazione da 4-5 posto in classifica, ecco così che l’avversario che si troveranno di fronte Marco Belinelli e compagni è sicuramente da non sottovalutare fin da subito. Lo sa bene Daniele Parente, assist coach della Virtus, ma per tanti anni e fino a metà dello scorso campionato proprio alla guida del club siciliano. “Incomincia il campionato e la nostra gara di apertura sarà “sui generis”. Iniziamo in trasferta contro una neopromossa che in realtà neopromossa non è perché ha meritato la promozione, ha fatto un mercato importante, in preseason ha incontrato squadre di EuroLeague e ha vinto tutte le partite contro squadre di serie A, a dimostrazione del progetto e dimostrando caratteristiche ben precise - conferma Daniele Parente - Possono contare su giocatori forti con esperienza quali Robinson e Notae, Galloway abbiamo imparato a conoscerlo lo scorso campionato, in post basso Alibegovic è il loro punto di riferimento, Horton è il collante difensivo e ha grande versatilità. Il pacchetto di italiani è esperto e può portare soluzioni dalla panchina. Infine non va dimenticato Pleiss, che ha vinto due EuroLeague. Non sarebbe giusto quindi considerare Trapani una neopromossa, ma molto probabilmente una squadra che lotterà per le prime posizioni. Per noi sarà molto importante la componente emotiva e l’approccio, è un ambiente che aspetta questa partita da più di 30 anni. Sarà bello rivedere tante facce amiche, sono contento che la Serie A possa conoscere questa piazza perché è quello che si merita”.

Assente in casa Virtus il solo Devontae Cacok, per il resto sarà il tecnico Banchi a scegliere i 12 da mandare a referto. Arbitri - Direzione di gara affidata a Attard, Bongiorni e Noce. Radio & Tv - Diretta tv su Eurosport 2 e DAZN e radio su Nettuno Bologna Uno.