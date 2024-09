Virtus Bologna, Tucker e Morgan al top: Gran Canaria si arrende

Cagliari, 7 settembre 2024 – La Virtus è una bella squadra. E lo è non tanto perché a Cagliari batte il Gran Canaria 79-62 (16-9; 35-30; 57-51 i parziali), ma perché parte con l’atteggiamento giusto. Il viaggio per raggiungere il capoluogo sardo è un’odissea causa mal tempo, ma alla fine i bolognesi non fanno una piega pur avendo raggiunto l’albergo alle 3 di ieri mattina. Nessuno scende in campo svogliato sebbene all’appello mancassero il capitano Marco Belinelli, Isaia Cordinier, Toko Shengelia e la dirigenza al seguito sia ridotta all’osso senza neppure il team manager. Poi come sempre accade in questo momento della preparazione c’è chi è un po’ più avanti nella condizione di forma, e in questo gruppo vanno inseriti Rayjon Tucker e Matt Morgan, c’è chi è un po’ più indietro come Will Clyburn e chi si vede non ha ritrovato ancora la giusta confidenza con il campo avendo passato buona parte della passata stagione alle prese con un infortunio, e tra questi bisogna metterci Momo Diouf.

Nonostante sia stata un’estate non particolarmente libera da impegni, una novità per lui, anche Alessandro Pajola in questo match si mostra tirato a lucido confermando le sue doti difensive. Il dato interessante è che Banchi lo tiene in campo con Morgan e questa versione con il doppio regista per quanto sperimentale fa vedere qualcosa di buono. L’altro dato interessante emerge da come la squadra disputa la gara. Nel tentativo di cercarsi all’inizio ci sono parecchie palle perse, poi lentamente l’intesa viene trovata e questo è merito da ascrivere soprattutto ai giocatori più esperti che evitano che si cada nella facile tentazione di cedere all’individualismo per rendere il test il più utile possibile.

I migliori realizzatori tra i bianconeri sono Tucker con 17, Clyburn con 16, e Nicola Akele con 12. Stasera la Segafredo affronterà in finale la Dinamo Sassari (ore 21 diretta canale youtube Dinamo Tv).

"Ci stiamo conoscendo – spiegato Akele – e siamo contenti dei nostri passi avanti e dei nostri miglioramenti. E’ bello vincere, ma la cosa importante in queste amichevoli è la crescita del nostro gioco".

E Banchi? "Abbiamo cercato di dare valore a questa prima partita a dispetto delle assenze e abbiamo cercato di trovare quella consistenza nonostante uno stato di forma ancora approssimativo. Questo ci deve servire a competere e costruire uno spirito di squadra che dovrà accompagnarci durante la stagione. La gara con Sassari ci mette di fronte a una squadra con un alto livello di efficienza complice una tempistica diversa con la quale hanno iniziato il precampionato. Li troveremo nella versione migliore: un ulteriore test per trovare l’energia che serve per competere".