Virtus in campo contro L’Olympiacos: Toko Shengelia torna tra i convocabili

Bologna, 6 marzo 2024 – Sfida non decisiva, ma fondamentale per la Virtus Bologna. Alle 21 al Peace And Friendship Stadium, la formazione di Luca Banchi si gioca una fetta importante del proprio futuro affronta i padroni di casa dell'Olympiacos Pireo. La buona notizia in casa bianconera è il ritorno a disposizione, dopo la scaviglia nel match della settimana scorsa con Valencia, di Toko Shengelia. L’ala georgiana, assoluto protagonista di questo ottimo avvio di stagione delle V Nere, torna tra i convocabili e quindi a disposizione di coach Banchi. Le condizioni di Shengelia, partito con il resto della squadra, saranno ovviamente rivalutate alla vigilia del match, ma già averlo in organico è un’eccellente notizia per i bianconeri. “Siamo alla vigilia di un ciclo di gare importantissime e molto difficili che dovremo affrontare con concentrazione e responsabilità, nella consapevolezza di trovarci ad oggi a lottare per importantissimi traguardi, motivo per cui dovremo esprimere sul campo tutta l’energia, l’entusiasmo e la fiducia di essersi guadagnati questo palcoscenico con sforzo e dedizione – conferma coach Banchi - L’Olympiacos, vice campione d’Europa, sta attraversando un ottimo momento di forma, producendo un basket corale e una consistenza difensiva degna di una squadra aspirante al titolo. Giocheremo in un ambiente molto caldo, ma il valore degli avversari e le condizioni ambientali dovranno essere da impulso per una gara aggressiva e determinata”. Nel consueto prepartita a parlare tra i giocatori stavolta è Alessandro Pajola. “Ci aspetta una partita difficilissima in un campo veramente complicato, contro una squadra fortissima costruita per vincere il titolo e che nelle ultime stagioni ha dimostrato di far bene. Una gara tosta alla quale però arriviamo preparati. Dopo la sconfitta a Sassari abbiamo avuto modo di ragionare sui nostri errori, siamo pronti per scendere in campo e disputare una buona partita”. Arbitri – Direzione di gara affidata a Rocha, Perez e Petek. Radio & Tv – Diretta su Sky Sport, Dazn e Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.