La Virtus crolla a Madrid contro il Real

Madrid (Spagna), 12 novembre 2024 - Trasferta spagnola fatale per la Virtus che al Wizink Center di Madrid cede 98-86 ai Real padrone di casa. Guidata da un eccellente Campazzo che segna e fa segnare i compagni la formazione madrilena si impone con grande merito nella 9^giornata di Eurolega rilegando la Virtus alla settima sconfitta continentale della stagione. Dopo appena 1’16” di gioco, dopo che la terna arbitrale ha già rifilato un tecnico per proteste a Banchi, la sfida si ferma per un quarto d’ora per un problema al cronometro. Alla ripartenza le V Nere innestano le marce alte portandosi avanti 9-13 al 4’, il Real rimane sempre in scia con Hezonja a rispondere a Clyburn. Il 7-0 del Real porta i blancos avanti 25-21. Ci pensa Shengelia a riportare sotto la Virtus. Ad inizio seconda frazione di gioco la Virtus infila un parziale di 9-0 (10-0 se si considera il libero di un sempre positivo Diouf a fine primo quarto) portandosi avanti 28-34. La sfida cambia di padrone tante volte, ma la forbice del distacco rimane sempre contenuta, all’intervallo bianconeri a -4. Nella ripresa Shengelia tiene a galla i bianconeri, ma pian piano la sfida prende la via di Madrid, con il Real che raggiunge il massimo vantaggio sul +13 sul 73-63, vantaggio che il Blancos tengono fino alla fine del terza frazione, con la Virtus che fatica a contenere il Real, mentre in attacco batte qualche volta in testa. Nell’ultimo quarto la Virtus fatica a star dietro ai rivali e alla fine cede.

Il tabellino

REAL MADRID 98 VIRTUS BOLOGNA 86 REAL MADRID: Campazzo 14, Abalde 8, Hezonja 20, Ndiaye, Tavares; Rathan-Mayes 17, Deck 6, Ibaka 11; Llull 6, Duru, Gonzalez, Gueye. All. Mateo. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola, Cordinier 18, Clyburn 15, Shengelia 20, ZIzic; Hackett, Tucker 2, Diouf 10, Belineli 10, Morgan 3, Polonara, Grazulis ne. All. Banchi. Arbitri: Pastusiak, Kardum, Majkic. Note: parziali 28-25, 53-49, 80-67. Tiri da due: Real Madrid 22/35; Virtus 21/39 . Tiri da tre: 15/35; 11/26. Tiri liberi: 9/12; 11/14. Rimbalzi: 39; 26.