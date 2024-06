La Virtus perde al supplementare: gara 1 è di Milano

Bologna, 6 giugno 2024 – L’Armani Milano viola la Segafredo Arena e fa sua gara 1 di finale scudetto.

L’Olimpia si impone 75-86 sulla Virtus dopo un tempo supplementare al termine di una sfida stilisticamente non bellissima ma dalle mille emozioni e decisa dalle 3 triple consecutive di Shields nel supplementare, dove arriva una Virtus svuotata di energie fisiche e nervose che non riesce a controbattere più alla forza milanese.

Milano si porta avanti 1-0 nella serie ribaltando subito il fattore campo in una Segafredo Arena che sabato ospiterà gara 2, in programma sempre alle 20.30.

Primo tempo

Banchi recupera Lundberg e lascia in tribuna Lomazs e Mickey. In avvio di sfida il tecnico toscano si affida a Pajola, Cordinier, Belinelli, Shengelia e Dunston. Sull’altra sponda lìex ettore Messina risponde con Napier, Hall, Tonut, Melli e Mirotic. Buona partenza per la Virtus che per energia e presenza si fa prediligere. I bianconeri toccano il +9 sul 18-9 dopo le triple di Shengelia e Cordinier al 7’. Sulle panchine continua la battaglia con mosse e contromosse dei due tecnici, dando vita ad una sfida nella sfida. Ad inizio secondo parziale la Virtus alza i toni della sua difesa e con le triple di Abass e Shengelia si lancia per la prima volta in doppia cifra di vantaggio sul 25-14 al 13’. Milano rimane agganciata al match più per le sue individualità che per il gioco corale dove soffre la difesa bianconera, con la Virtus che mantiene sempre un discreto cuscinetto di vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa cambia completamente l’inerzia, Milano che infila un parziale di 3-16 e ribalta il punteggio portandosi avanti 36-41. Nel momento di maggiore difficoltà la Virtus prova ad aggrapparsi ai suoi capisaldi e con un gioco da quattro punti di Belinelli si riporta a -1 sul 42-43 al 27’. Dopo aver sparacchiato nei primi 20’ Milano nella ripresa continua a bersagliare dalla lunga distanza e all’ultimo break è avanti 48-54. L’ultima frazione inizia con un parziale di 5-0 per i bianconeri: canestro di Belinelli e tripla di Lundberg per il -1 sul 53-54. Napier e Hall non sbagliano più un colpo. A rianimare la Virtus sono i primi 2 punti della ripresa di Shengelia dopo i 12 del primo tempo, a cui seguono 3 liberi di Lundberg per il 62-61 bianconero al 36’. La Segafredo Arena diventa una bolgia che si esalta sulla schiacciata e successivo libero di Cordinier del 65-62 al 37’. Il finale è mozzafiato, Milano impatta sul 65-65, Cordinier fa 1 su 2 dalla lunetta, ma poi sbaglia un facile appoggio, ma non fallisce quello del +3, 37” dalla fine. Napier segna ancora da 3 punti a 33”. Si va al supplementare. Con 3 triple di fila Shields porta Milano avanti 70-79 al 42’. Finisce 75-86 con l’Armani che così festeggia l’1-0.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 75 OLIMPIA MILANO 86 SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 7, Cordinier 14, Belinelli 14, Shengelia 16, Dunston; Hackett 3, Polonara, Zizic 8, Abass 3, Lundberg 10, Dobric, Mascolo ne. All. Banchi. ARMANI MILANO: Napier 21, Hall 18, Tonut 2, Melli 8, Mirotic 7; Shields 25, Voigtmann, Hines 5, Flaccadori, Ricci, Bortolani ne, Caruso ne. All. Messina Arbitri: Begni, Mazzoni e Giovannetti. Note: parziali 19-14, 33-25, 48-54. Tiri da due: Virtus 16/34, Milano 15/41. Tiri da tre: 9/33 ; 13/27. Tiri liberi: 16/23; 17/22. Rimbalzi: 41; 45.