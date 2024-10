Virtus in campo a Monaco, Banchi: “Approcceremo questa sfida con coraggio”

Bologna, 17 ottobre 2024 - A Monaco per cercare di sbloccarsi. Quarto appuntamento di Eurolega, secondo in trasferta e sempre in Francia, per la Virtus Segafredo Bologna. La formazione di Luca Banchi scende in campo, domani alle 19 sul parquet della Salle Gaston Medecin di Monaco per affrontare i monegaschi padroni di casa.

Reduci dal ko di martedì con lo Zalgiris Kaunas, le V Nere provano a lasciarsi alle spalle il momento negato europeo cercando l’impresa che varrebbe il primo successo di Eurolega della stagione. Compito non facile vista la qualità di Mike James e compagni e l’indubbia difficoltà delle V Nere sotto canestro, dove mancherà ancora Cacok, dove ZIzic continua a girare pericolosamente a vuoto e dove l’unica nota positiva è quella di Diuof.

“Nella gara di domani giocheremo contro una squadra tosta, con tanti realizzatori e giocatori con punti nelle mani – conferma lo stesso Diouf -. Sarà necessario rimanere squadra e giocare di squadra fino alla fine, lotteremo fino all’ultimo perché abbiamo bisogno di questa vittoria”. Un roster che oltre a James comprende tanti giocatori di assoluto livello per una squadra che, differenza della Virtus, ha iniziato bene la propria Eurolega.

“Monaco ha saputo sfruttare i primi due turni casalinghi centrando preziose vittorie contro squadre del valore di Milano e Maccabi, dimostrando che questa squadra ha tutte le caratteristiche per recitare un ruolo da protagonista - sottolinea coach Luca Banchi -. Approcceremo questa sfida con coraggio, determinazione e personalità preparandoci a duelli estremamente impegnativi sia vicino a canestro che sul perimetro, dove il recente ingaggio di Loyd è andato a potenziare ulteriormente un roster di grandissimo valore.”