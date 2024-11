Virtus Bologna sfida il Panathinaikos venerdì 15 novembre: dove vedere il match

Bologna, 14 novembre 2024 - La Virtus torna alla Unipol Arena e sfida i campioni in carica del Panathinaikos. Appuntamento casalingo per la formazione di Luca Banchi che domani sera alle 20.30 affronta all’Unipol Arena prova a rialzarsi dopo il ko con Real Madrid.Dopo la sconfitta spagnola, un nuovo difficile appuntamento attende domani sera la Effe chiamata a misurarsi con il Panathinaikos in una Unipol Arena che va verso il tutto esaurito.

“L’arrivo dei campioni in carica del Panathinaikos impone un ulteriore sforzo, per portare il nostro rendimento al livello di una squadra già capace di esprimere tutto il proprio potenziale - conferma coach Luca Banchi - Sarà nostro compito dettare i ritmi di gara, cominciando da una difesa solida ed attenta, che dia impulso ad una partita di alto livello. Un aspetto determinante sarà anche quanto sapremo esprimere in termini di qualità e continuità, meritandoci il sostegno del nostro pubblico che avrà un ruolo determinante nello spingere la nostra squadra a centrare l’impresa.”

Unico assente in casa Virtus l’indisponibile Devontae Cacok. “Il Panathinaikos può contare su uno dei roster più lunghi dell’EuroLeague e su giocatori di grandissimo talento - conferma Achille Polonara Dovremo cercare di limitare il loro attacco, sono una squadra che segna tanto e per questo dovremo fare un ottimo lavoro in difesa e giocare come abbiamo fatto con il Maccabi, aggressivi, muovere bene la palla in attacco, spinti da nostro pubblico.”

Biglietteria - La biglietteria dell’Unipol Arena sarà aperta domani, venerdì 15 novembre, dalle ore 18.30. Info - In occasione della gara casalinga di Eurolega all’Unipol Arena, grazie all’accordo tra Virtus Segafredo Bologna e Tper S.p.A., sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Qui tutto le info. Arbitri: Javor, Sukys, Petek. Diretta: Sky Sport, DAZN e Nettuno Bologna Uno. .