Virtus pronta per la sfida con Venezia

Bologna, 15 dicembre 2023 – Si torna a parlare di campionato in casa Virtus. Dopo la splendida vittoria in casa del Baskonia Vitoria-Gasteiz la formazione bianconera torna a riassaporare l’aria del campionato, ospitando, domani sera alle 20.30 alla Segafredo Arena l’Umana Reyer Venezia.

Il coach bianconero Luca Banchi

Questa è la gara numero 95 tra Bologna e Venezia, con i bianconeri avanti per 55-39 nel computo totale e 38-9 nei match giocati sotto le Due Torri. L’ultimo successo di Venezia a Bologna è datato 2 marzo 2019 (76-77). Nelle ultime 4 stagioni le 2 squadre si sono affrontate, oltre che in regular season, anche una terza volta negli eventi di Lega: nelle stagioni 2019/20, 2020/21 e 2022/23 nei quarti di Finale di Coppa Italia e nella stagione 2021/22 nella semifinale di Supercoppa. In casa bianconera mancherà ancora Jordan Mickey out per una lesione muscolare al retto femorale sinistro. “Riceviamo la visita di Venezia, squadra insieme alla quale condividiamo il secondo gradino della classifica – conferma il coach bianconero Luca Banchi -. La Reyer ha caratteristiche tecniche molto specifiche cui dovremo saper replicare con una gara molto intensa ed attenta per limitare il loro impatto realizzativo. Sarà poi determinante recuperare le energie spese nelle fatiche delle ultime gare, per controllare il ritmo di una squadra che sa esaltarsi quando riesce a giocare in campo aperto”. Ticket – Disponibili online e domani dalle 18.30 alla biglietteria in piazza della Costituzione. Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Attard, Bartoli e Quarta. Radio & Tv – Diretta su Dazn, Eurosport 2 e Radio Nettuno Bologna Uno.