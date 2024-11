Virtus Bologna Sassari 95-85: torna il successo per le Vu Nere

Bologna, 17 novembre 2024 - La Virtus torna alla vittoria e all’Unipol Arena batte 95-85 Sassari infilando la settima vittoria in campionato su 8 sfide fin qui giocate. Prestazione solida per la formazione di Luca Banchi che lascia fuori ZIzic e Visconti, ma fa ampio turnover, con Shengelia che tocca al massimo i 27’ di utilizzo, concedendo un po’ di fiato a qualche elemento.

Sassari per altro tiene benissimo il campo, allunga nel secondo parziale, ma nella terza frazione, quando Banchi schiera i suoi pezzi da novanta, cede di fronte alla prestazione di Pajola, mvp della sfida, e compagni. Primo quarto in equilibrio, poi, nella seconda frazione di gioco è Sassari, con un eccellente Halilovic, ad allungare a portarsi avanti di 9 lunghezze, 29-38 e a chiudere avanti il primo tempo 37-41. Nella ripresa la Virtus parte fortissimo tocca anche il +11 (57-46 al 25’), poi mentre Sassari risale fino a -1, sono Cordinier e Pajola a respingerla indietro con la Virtus avanti di 10, 74-64, a fine terza frazione. Nell’ultimo quarto la Virtus controlla e centra quella vittoria che la conferma in scia della capolista Trento. Mercoledì sera bianconeri di nuovo in campo per l’Eurolega contro la corazzata Fenerbahce, prima in classifica. Per il campionato i bianconeri torneranno in campo l’1 dicembre, dopo la sosta per le nazionali, a Brescia contro la Germani. Soddisfatto a fine match coach Luca Banchi: “Ogni vittoria va celebrata. Non è facile trovare energie e giocare a questi livelli. Oggi l’abbiamo girata anche grazie anche a Pajola, giocatore che si è confermato di valore da un punto di vista tecnico ma anche umano”. Parola poi all’mvp Alessandro Pajola: “Siamo stati bravi a cambiare energia nel secondo periodo. Non è facile giocare venivamo da tante partite a volte anche 4 alla settimana, ma siamo stati bravi a riuscire a trovare la forza. Il pubblico? La loro spinta ci aiuta a dare sempre il massimo e fare un passo in avanti, sono il nostro valore aggiunto”.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 95 DINAMO SASSARI 85

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Morgan 7, Cordinier 9, Belinelli 14, Shengelia 19, Diouf 2; Clyburn 6, Hackett 8, Grazulis 9, Polonara 10, Pajola 9, Akele 2, Tucker. All. Banchi.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Halilovic 19, Bibbins 7, Veronesi 15, Bendzius 17, Fobbs; Sokolowski 7, Renfro, Cappelletti 12, Tambone 8; Piredda ne, Trucchetti ne, Vincini ne. All. Markovic. Arbitri: Attard, Noce, Marziali. Note: parziali 21-18, 37-41, 74-64. Tiri da due: Virtus 25/36; Sassari 18/35. Tiri da tre: 9/21; 9/23. Tiri liberi: 18/23; 22/27. Rimbalzi: 31; 29.