La Virtus cade anche con la Stella Rossa, la ‘scossa Ivanovic’ non basta

Bologna, 6 dicembre 2024 - Non basta la scossa. La Virtus ci prova, tiene la testa del confronto, ma alla fine si scioglie facendosi rimontare dal massimo vantaggio di +10, Syl 75-65 a 7’ dalla fine e subendo nell’ultimo stint della sfida un parziale di 12-29 finale, complice anche qualche decisione arbitrale discutibile a favore di una Stella Rossa che alla fine si impone 87-94. Sono passate 48 ore dalla sfida con l’Alba Berlino, che ha cambiato completamente la Virtus. La sconfitta ha portato alle dimissioni, accolte, di Luca Banchi, a quelle ventilate e ritirate del ceo Luca Baraldi e all’arrivo in panchina al posto del tecnico grossetano di Dusko Ivanovic.

Manca l’ok dell’Eurolega per cui per la sua prima il tecnico montenegrino sulla panchina bianconera. A guidare la squadra è Nenad Jakovljevic, mentre sulle tribune c’è grande curiosità di vedere la reazione della squadra a questa “scossa”. Virtus in campo con Hackett, Cordinier, Clyburn, Shengelia e ZIzic, ma squadra che ruota a 10 già nel primo quarto. Si comincia con striscione “Nessun Alibi” esposto dalla curva e primi cori a incitare la squadra a lottare. In campo la Virtus gioca alla pari con gli avversari, facendosi anzi prediligere per la determinazione messa in campo. Sono 4 punti di Diouf a sancire il primo allungo bianconero della sfida sul 19-13, per altro subito ricucito dalla Crvena Zvezda per il 19-18 con cui si chiude il primo quarto. Ad inizio secondo quarto la Stella Rossa torna a mettere il naso avanti sul 19-23 dopo un parziale di 0-10 a cavallo del primo break.

Dal suo angolo vicino alla panchina bianconera Ivanovic, in tenuta ufficiale con cappellino in testa, segue con grande attenzione la prestazione della sua nuova squadra, dando indicazioni sulle rotazioni della squadra. L’elastico continua ad allungarsi con i bianconeri in debito di ossigeno che finisco a -8 sul 24-32 già al 15’. I bianconeri risalgono fino a -2 sul 38-40 al 19’ rifinendo a -6 sul 38-44 all’intervallo.

Nella ripresa la Stella Rossa ritocca subito il massimo vantaggio sul 38-46, poi cambia completamente l’inerzia della sfida Cordinier con una tripla in transizione ribalta il punteggio e fa esplodere l’Arena. La sfida è tutta dalla parte della Virtus che continua nel suo break (19-4) toccando il +7 sul 59-52 al 28’. Entra in campo anche Milos Teodosic accolto dall’ovazione della Virtus Segafredo Arena al 15’, ma il suo ingresso non cambia le sorti del confronto. La Virtus continua a sbagliare tanto, ma trova l’energia giusta per tenere la testa. Due canestri di Alessandro Pajola fanno volare la Virtus che tocca per la prima volta il +10 sul 75-65 al 33’. La Stella Rossa riapre subito la sfida, risalendo fino al 77-75 al 35’ con un parziale di 2-10.

A fare le pentole e i coperchi è Alessandro Pajola, ma dall’altra parte Canaan, strepitoso e ancora una volta giustiziere dei bianconeri a 3’27” dalla fine impatta sull’80-80 e Petrusev mette a segno la tripla del 82-83 a 2’47” dalla fine. La Stella Rossa torna ad essere padrona del campo chiudendo in proprio favore la contesa. Prossimo impegno domenica a Milano al Forum di Assago nel bigmatch della 10^giornata di serie A, in casa dell’Armani. In Eurolega la Virtus tornerà in campo invece prossima settimana, il 12 dicembre alla Fernando Buesa Arena in casa del Baskonia.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 87 STELLA ROSSA BELGRADO 94 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 13, Belinelli 3, Pajola 9, Clyburn 19, Shengelia 25, Hackett 2, Grazulis ne, Morgan, Polonara, Diouf 6, Zizic 10, Tucker ne. All Jakovljevic. STELLA ROSSA BELGRADO: Miller-McIntyre 3, Canaan 26, Teodosic, Davidovac 3, Mitrovic 21, Kalinic 8, Dobric 4, Daum 3, Petrusev 20, Giedraitis 1, Plavisc ne, Dos Santos 5. All. Sfairopoulos. Arbitri: Difallah, Garcia, Lezcano. Note: parziali 19-18, 38-44, 63-57. Tiri da due: Virtus 30/51; Stella Rossa 24/38. Tiri da tre: 3/17; 9/23. Tiri liberi: 18/23; 19/23. Rimbalzi: 35; 30.