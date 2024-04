La Virtus batte anche Tortona e si tiene stretta il primato in classifica

Casale Monferrato, 28 aprile 2024 – La Virtus vince, convince e si tiene stretta il primato in classifica. Successo meritato e netto, più di quanto non dica il 77-84 finale per la formazione di Luca Banchi che domina a rimbalzo, trova punti fondamentali dai suoi lunghi Shengelia, ma anche Zizic e Polonara, e alla fine conquista una vittoria che la conferma in testa al campionato, posizione condivisa con Milano, vittoriosa 83-77 su Brescia, ma con il vantaggio a favore di Belinelli negli scontri diretti. Per chiudere al primo posto e assicurarsi il relativo vantaggio del fattore casa per tutti i playoff, i bianconeri dovranno così battere domenica prossima Trento alla Segafredo Arena al di là di quello che sarà il risultato dell’Armani. Out Cacok, torna Pajola a disposizione, mentre per il numero di stranieri sono Lundberg e Mickey a essere dirottati in tribuna. Banchi si affida in avvio a ad Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia e Dunston. Thomas è un fattore, ma dall’altra Hackett con 8 punti ed una eccellente regia rimane sempre a contatto, in una sfida in perfetto equilibrio. Al 10’ Tortona è avanti 18-17.

La tripla di Lomazs e cinque punti di un Zizic scatenato valgono il +9 bianconero per il 18-27 del 12’. Tortona torna però in scia, impattando sul 36-36 al 17’. La sfida rimane però in mano ancora alla Virtus che tra il finale di seconda frazione di gioco e la terza trova l’allungo che alla fine risulterà essere decisivo. Nonostante il tentativo di rimonta di Tortona, la formazione di De Raffaele si avvicina nel punteggio, ma non riesce più a riagganciare una Virtus che a seconda dei momenti della sfida trova protagonisti diversi capaci di dare punti, rimbalzi ed energia, tutto quanto serve per vincere il confronto. Il minimo distacco arriva al 37’ con la tripla del -4 messa a segno dall’ex Weems. Polonara risponde subito e chiude i conti, senza che i bianconeri rischino più nulla da quel momento alla fine.

Il tabellino

BERTRAM DERTHONA TORTONA 77 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 84 BERTRAM DERTHONA TORTONA: Ross 9, Obasohan 12, Strautins 7, Severini 3, Thomas 12; Radosevic 10, Dowe 5, Weems 13, Candi, Baldasso 4, Zerini, Tavernelli ne. All. De Raffaele VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 11, Belinelli 6, Cordinier 11, Shengelia 13, Dunston 4; Pajola 5, Abass 7, Dobric, Mascolo 1, Lomazs 3, Polonara 9, Zizic 11. All. Banchi. Arbitri: Attard, Valzani, Vlleriani. Note: parziali 18-17, 39-41, 55-65. Tiri da due: Tortona 15/24; Virtus 23/34. Tiri da tre: 10/31; 4/16. Tiri liberi: 15/20; 23/29. Rimbalzi: 18; 41.