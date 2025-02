La Virtus Bologna ospita Venezia e prova a ripartire: dove vedere la partita

Bologna, 1 febbraio 2025 - La Virtus prova a ripartire. La Virtus Segafredo Bologna, dopo la sconfitta di Sassari in campionato e la trasferta a Istanbul contro il Fenerbahçe Beko in Eurolega torna a giocare alla Segafredo Arena e prova a riprendere la propria corsa.

Nella 18esima giornata di serie A, la formazione di Dusko Ivanovic ospita, alle 19, la Reyer Venezia.

Per Marco Belinelli (giunto alla presenza 350 in serie A) e compagni è l’occasione per riprendere il cammino dopo la sconfitta in terra sarda.

Assenti Ante Zizic, out a causa di una borsite olecranica al gomito sinistro e Will Clyburn out per una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro, Ivanovc ha ancora i giocatori contanti.

Oggi intanto la Virtus ha ufficializzato l’ingaggio di Justin Holiday, che al termine della settimana dedicata ai test medico-atletici ed agli allenamenti con la squadra, ha sottoscritto un accordo valido per 3 mesi, con opzione di rinnovo a favore del Club per ulteriori 2, sino al termine della stagione 2024/2025.

Il giocatore partirà domani per gli Stati Uniti al fine di ritirare il visto di lavoro e rientrerà a Bologna nei primi giorni della prossima settimana.

Ala piccola di 198 centimetri, classe 1989, Justin ha alle spalle 703 gare NBA tra regular-season, playoff e play-in. Nella lunga militanza oltre oceano ha vestito le canotte di Golden State, dove ha conquistato l’anello nel 2015, Atlanta, Chicago, New York, Memphis, Indiana, Sacramento, Dallas e Denver.

Le prime dichiarazioni del neo acquisto virtussino: “Sono felice di entrare a far parte di questa squadra, di questo club e di questa città. Non vedo l’ora di iniziare a giocare per i tifosi della Virtus e vincere con loro.”

Ex - Da una parte sono Rayjon Tucker, Nicola Akele e Riccardo Visconti dall’altra Amedeo Tessitori.

Precedenti - Questa sarà la sfida numero 102 tra le squadre, con la Virtus avanti per 60-41 nel totale dei precedenti e per 40-10 nelle sfide giocate in casa.

Andata - La Virtus Segafredo si è imposta 68-76 nel match di andata, giocato sabato 12 ottobre 2024 nell’anticipo della 3ª giornata, spinta dai 17 punti di un super Shengelia e gli 11 punti di Belinelli.

Arbitri - Attard, Bongiorni, Pepponi.

Radio & Tv - Diretta su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno. Differita in settimana su Trc.