La Virtus Bologna batte il Venezia 85-74 e torna seconda

Bologna, 2 febbraio 2025 - Non bellissima ma solida, non schiacciasassi ma determinata, la Virtus torna alla vittoria e lo fa in una sfida tutt’altro che scontata con Venezia.

Finisce 85-74 per la formazione di Dusko Ivanovic che grazie a questo successo riagguanta in classifica Trapani e Brescia e rimanendo in scia (-2) dalla capolista Trento che batte di misura proprio nello scontro diretto i siciliani.

In attesa di avere finalmente a disposizione Justin Holiday complicato mercoledì col Partizan, molto più probabile venerdì con Paris o domenica con Tortona, la Virtus si presenta alla Segafredo Arena per affrontare la Reyer Venezia nella 18^giornata di serie A. Marco Belinelli (giunto alla presenza 350 in serie A) e compagni è l’occasione per riprendere il cammino dopo la sconfitta di domenica scorsa a Sassari nella sfida numero 102 tra le squadre, con la Virtus avanti per 60-41 nel totale dei precedenti e per 40-10 nelle sfide giocate in casa.

E’ la prima sfida dopo le parole di mercoledì del presidente Massimo Zanetti, che hanno sancito la divisione dall’ex ceo Luca Baraldi. In avvio di confronto Ivanovic si affida a Hackett, Tucker, Cordinier, Shengelia, Diouf. Sfida a ritmi non altissimi, con un primo quarto controllato e che si accende solo nel finale di parziale.

Dopo un inizio sul filo dell’equilibrio con Cordinier da una parte e Ennis dall’altra ad accendere i rispettivi attacchi, ci pensano il francese in entrata e poi le triple di Pajola e Morgan ad assestare il primo colpo serio alla difesa di Venezia. Break di 8-0 e primo quarto che si chiude sul 21-13 per la Virtus.

Venezia si riporta subito sotto con un break iniziale di 0-6 e con Ivanovic costretto a chiedere tempo, con Diouf e Grazulis entrambi alle prese con problemi di falli per fermare gli esterni veneziani e le incursioni sottocanestro di Kabengele.

La Virtus nonostante anche un piccolo problema alla caviglia sinistra di Shengelia ha la forza di tenere sempre la barra dritta, mantenendo la testa della sfida, ma anche calma e concentrazione, e così nonostante un paio di triple di Wiltjer i bianconeri chiudono avanti all’intervallo, dopo aver toccato il +9 sul 33-24.

Inizio di ripresa con botta e risposta poi l’inerzia sembra tornare dalla parte della Virtus con Tucker autore di 2 canestri in entrata che costringono Spahija a chiedere tepo.

L’elastico del distacco tra le due squadre si allunga e si accorcia, Wiltjer tiene la Reyer attaccata al match, ma la Virtus controlla e prova a dare la spallata decisiva al match ad inizio dell’ultima frazione di gioco.

Al 34’ i bianconeri toccano anche il +13 sul 72-59, ma seppur sempre avanti nel punteggio hanno la pecca di non riuscire a chiuderla prima di un finale che negli ultimi minuti non ha più storia per la gioia del presidente Zanetti e dei tifosi bianconeri presenti alla Segafredo Arena.

Virtus che tornerà in campo tra mercoledì e venerdì per il doppio turno interno di Eurolega con Partizan Belgrado e Paris, prima di affrontare domenica prossima Tortona e poi a seguire la Coppa Italia.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 85

REYER VENEZIA 74

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 6, Tucker 11, Cordinier 10, Shengelia 16, Diouf 13; Belinelli 5, Pajola 4, Grazulis 5, Morgan 15, Polonara, Akele, Visconti ne. All. Ivanovic.

UMANA REYER VENEZIA: Ennis 15, Wheatle, Parks 12, Wiltjer 20, Kabengele 9; Tessitori 9, McGruder 4, Casarin, Simms 5, Fernandez ne, Janelidze ne, Lever ne. All. Spahija.

Arbitri: Attard, Bongiorni, Pepponi.

Note: parziali 21-13, 37-34, 57-53.

Tiri da due: Virtus 22/33; Venezia 21/34. Tiri da tre: 9/32; 6/25. Tiri liberi: 14/19; 14/19. Rimbalzi: 31; 37.