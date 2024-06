Morto Angelo Paina: giocò nel Milan e nell’Atalanta

Piazza Brembana, 24 giugno 2024 – Il calcio italiano e lombardo dicono addio ad Angelo Paina, ex attaccante, fra le altre, di Atalanta e Milan. Aveva 75 anni.

Fra le manifestazioni di cordoglio c’è quella dell’Atalanta. Paina aveva vestito la maglia nerazzurra in due stagioni, nel 1977-78 e nel 1978-79, quando l’allenatore era il mitico Titta Rota.

Successivamente aveva fatto della Bergamasca il suo luogo di residenza. Abitava, infatti, a Piazza Brembana, paesone a nord di Bergamo, attraversato dal fiume Brembo. Era nato a Senna Lodigiana.

La nota della Dea

"Atalanta in lutto. Paina, attaccante centrale, ha vestito la maglia nerazzurra nelle stagioni 1977-1978 e 1978-1979 – si legge in una nota della società – Sono complessivamente state 43 le sue presenze in campo con l'Atalanta, mentre sono stati 7 i gol realizzati. Nel 1977-1978 mise a segno una rete in Coppa Italia, due in Serie A e tre nell'Intertoto; un solo gol, nella massima serie, nel 1978-1979".

Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente Antonio Percassi e di tutta la società.

Le altre maglie

Paina aveva vestito anche le maglie di Milan, Padova, Taranto, Spal e Triestina. Cresciuto nelle giovanili rossonere, non era riuscito ad affermarsi con il Diavolo. Per lui solo 12 presenze in gare ufficiali (esordio in serie A nel 1970, nella sua seconda esperienza milanese), condite da 2 reti. Con il Milan aveva però vinto uno scudetto Primavera, nel 1964-65. Era soprannominato “Corazziere”, per la stazza fisica imponente.