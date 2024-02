Antonio Conte e la voglia di tornare: “Sogno la Champions, per me e per mio padre”

Roma, 14 febbraio 2024 – L’oggetto del desiderio di De Laurentiis conta i giorni da qui a una nuova panchina giocando a Subbuteo e sognando “di alzare una Champins League da allenatore”. Così si racconta Antonio Conte in una lunga intervista al quotidiano inglese Telegraph.

"So che è molto difficile . La gente pensa che sia semplice, ma devi essere nel club giusto, un club che corrisponda alle tue ambizioni. Guarda il Manchester City. Sette anni ci ha messo, no? Vorrei dare questa gioia a mio padre. Mi ha detto 'voglio vederti alzare la Champions League'. Non è semplice, ma tutti possono avere un sogno".

Conte e la tecnica del Subbuteo

Nel corso del lungo botta e risposta, Conte spiega alcuni retroscena relativi alla sua metodologia di lavoro. Tra questi, l'uso del Subbuteo: "In ogni club in cui ho allenato ho portato il Subbuteo, anche a volte per spiegare alcune situazioni tattiche con i miei giocatori. Ne ho sempre avuto uno a casa mia". Poi apre alla possibilità di giocare con la difesa più alta quando sarà di nuovo in sella: "Perché no, è una possibilità. La prima cosa è adattarti alle caratteristiche dei giocatori che hai".