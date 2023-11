Ascoli, salta la panchina di Viali. Alla guida dei bianconeri torna il grande ex Castori

Ascoli Piceno, 13 novembre 2023 - L'Ascoli scarica Viali e accoglie il ritorno di un altro grande ex come Castori. Manca soltanto l'atteso annuncio per l'ufficialità dell'inevitabile avvicendamento che il club ha deciso di operare sulla panchina bianconera.

Nella giornata di oggi i vertici societari si sono riunirsi per valutare attentamente il da farsi dopo il terzo ko consecutivo incassato dal tecnico milanese col Como e il ritorno del Picchio in una preoccupante zona playout. I fischi e le contestazioni rivolte dai tifosi nei confronti del patron Massimo Pulcinelli e dello stesso allenatore hanno di fatto costretto la società ad operare un cambio volto a produrre la scossa giusta per invertire subito la rotta. E la sosta per gli impegni delle nazionali non poteva che venire in soccorso in una situazione del genere.

Limati gli ultimi dettagli ormai siamo ormai praticamente giunti alla completa definizione dell'accordo. Un vincolo fino alla fine dell'attuale campionato con eventuale opzione per la prossima stagione. Castori domani sarebbe atteso in campo al Picchio Village per dirigere il suo primo allenamento della seconda avventura alla guida del suo amato Ascoli. L'esperto tecnico che ha alle spalle due promozioni in A con Carpi e Salernitana, oltre alle cinquecento panchine in B, ha sbaragliato la concorrenza di un ristretta cerchia di nomi che ruotava attorno ai profili di Mignani, Javorcic e Venturato. Insieme al direttore sportivo Giannitti, il tecnico tornerà a formare la coppia vista già all'opera a Perugia. A loro spetterà il delicato compito di risollevare le sorti della squadra più antica della cadetteria dopo un avvio tutt'altro che esaltante.Il suo esordio sarà sabato 25 novembre (avvio alle 14) in casa della Reggiana.