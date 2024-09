Atalanta, alla ripresa da valutare i possibili recuperi in difesa di Kolasinac e Djimsiti

Bergamo, 6 settembre 2024 - L’Atalanta anche a settembre rischia di avere ancora la coperta corta in difesa come capitato ad agosto nelle prime tre gare di campionato. Dea in apprensione in vista della ripresa del campionato per le condizioni dei 31enni Sead Kolasinac e Berat Djimsiti, entrambi alle prese con problemi muscolari. Il difensore bosniaco giovedì è tornato a Bergamo dopo aver risposto alla convocazione della Bosnia, per una toccata e fuga, giusto il tempo di farsi visitare dai medici della nazionale ed essere rimandato indietro: da ieri Kolasinac sta svolgendo lavoro individuale al centro sportivo di Zingonia. Potrebbe recuperare per la gara casalinga di domenica prossima contro la Fiorentina, ma il giocatore è comunque fermo da quasi un mese, da quando ha accusato un problema al flessore nel secondo tempo della finale di Supercoppa il 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid.

Djimsiti invece sarà sicuramente out contro la Fiorentina e quasi sicuramente anche contro l’Arsenal in Champions giovedì 19: il giocatore nato a Zurigo sta lavorando con terapia apposita per recuperare dalla lesione muscolare al quadricipite subita lunedì in allenamento in ritiro con l’Albania. Gasperini dovrebbe avere Isak Hien, impegnato con la Svezia, il capitano Rafael Toloi, che in questi giorni a Zingonia si è allenato regolarmente, e i nuovi, Ben Godfrey, anche lui in questi giorni al lavoro sui campetti del centro sportivo Bortolotti, e Odilion Kossounou, al momento aggregato alla Costa d’Avorio con cui giocherà martedì sera in Ciad. Il 23enne difensore ivoriano finora ha svolto solo un allenamento con i compagni e tornerà solo a metà settimana: difficile possa essere pronto tatticamente già per la gara contro la Fiorentina.