Atalanta, ad Antonio Percassi il premio Scopigno come miglior presidente della serie A

Bergamo, 7 ottobre 2024 – Un altro premio per l’Atalanta. Questa mattina il presidente nerazzurro Antonio Percassi ha ricevuto il riconoscimento quale miglior Presidente dell’Anno, relativamente alla stagione sportiva 2023-2024, conferitogli dal comitato organizzatore del premio Manlio Scopigno e dalla Giuria presieduta da Dino Zoff. Nel corso della cerimonia di premiazione, tenutasi stamattina a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, l’Atalanta è stata insignita di un altro riconoscimento, conferito a Roberto Samaden quale miglior Direttore di Settore Giovanile, sempre relativamente alla stagione sportiva 2023-2024.

Due premi a riconoscere e valorizzare il lavoro svolto dalla società bergamasca con la sua prima squadra - che la scorsa stagione ha trionfato in Europa League, prima italiana a vincere questo trofeo, e ha conquistato il quarto posto in campionato (con annessa qualificazione alla Champions, ottenuta anche attraverso il successo in Europa League) e il secondo posto in Coppa Italia - e con il settore giovanile, con il quinto posto ottenuto dalla neonata squadra Under 23 in Serie C e con il titolo nazionale conquistato dalla Under 16.

“Non essendo purtroppo potuto essere presente per impegni professionali non procrastinabili, approfitto dei nostri canali ufficiali per ringraziare sentitamente il Comitato Organizzatore e la Giuria presieduta da una leggenda sportiva come Dino Zoff per il prestigioso riconoscimento, che ho il piacere di condividere con mio figlio Luca e con tutto lo staff da lui diretto, composto da professionisti di grande spessore, tanto nell’area corporate quanto in quella sportiva, nonché lavoratori instancabili che - in pieno spirito bergamasco - operano quotidianamente per la crescita del nostro Club”, sono state le dichiarazioni del presidente Antonio Percassi al sito ufficiale nerazzurro dopo l’assegnazione del premio Scopigno.