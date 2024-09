Atalanta, domani l’esordio al Gewiss contro la Fiorentina. Gasperini: “Vincere per fare un regalo a Percassi”

Bergamo, 14 settembre 2024 – Domani pomeriggio (ore 15) l’Atalanta torna a casa dopo tre mesi e mezzo ed un inizio di stagione tutto in trasferta, sui campi di Lecce, Torino e Inter, per via del completamento dei lavori della nuova Curva Sud Morosini, pronta ad accogliere novemila tifosi.

La festa

Atteso il pienone e una festa per i tifosi bergamaschi e per la città. “Il nuovo stadio è una struttura fantastica, bisogna rendere il giusto merito al presidente Antonio Percassi, che sta regalando alla gente di Bergamo qualcosa di straordinario: Percassi resterà nella storia come l’uomo più importante dell’Atalanta. Ha fatto un gesto d’amore per l’Atalanta e per Bergamo, per regalare una casa ai propri tifosi. Questo stadio è bellissimo e domani la gente si accorgerà di quanto sia stato importante questo gesto. Da domani tutti i tifosi bergamaschi avranno un fiore all’occhiello importante”, ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, visibilmente emozionato. Si comincia domani alle 15 con il match, sempre sentito, contro la Fiorentina, autentica ‘bestia nera’ per i nerazzurri nell’ultimo triennio, con quattro vittorie in sei incontri disputati al Gewiss tra campionato e Coppa Italia. Domani la Viola, giovedì l’Arsenal nella prima di Champions e il successivo lunedì il Como, per un delicato trittico casalingo da sfruttare al meglio. Curiosamente l’Atalanta riparte in casa dalla Fiorentina con cui aveva chiuso lo scorso 2 giugno, con una sconfitta 2-3 ininfluente per i piazzamenti europei.

Gasp

“Tra martedì e giovedì abbiamo ritrovato i giocatori dati alle nazionali. Venerdì abbiamo fatto il primo allenamento tutti insieme, qualcuno ha fatto due o tre allenamenti, Kossounou uno solo, Lookman due. Adesso però, dopo un mese in cui siamo stati in difficoltà come organico, abbiamo il gruppo al completo, ora siamo questi, per un mese non ci saranno le nazionali, per cui adesso dobbiamo iniziare ad amalgamarci e a giocare le partite. La Fiorentina? Anche loro hanno cambiato tanto, ma Palladino ha l’intelligenza e la capacità per migliorare il livello della squadra viola. Gosens? Voleva tornare in Italia, so che c’era stata anche qualche parola con l’Atalanta, sono contento che sia tornato in Italia, penso che a Firenze darà delle soddisfazioni e si toglierà delle soddisfazioni. Contro la Fiorentina sarà come sempre una partita combattuta, equilibrata e difficile”.

Le ultime

Nerazzurri quasi al completo, tranne le assenze di Djimsiti e Godfrey, Gasperini però potrebbe risparmiare Kolasinac per la sfida di giovedì in Champions, mentre Lookman spera di ritrovare un posto da titolare. “Lookman ha fatto solo due allenamenti ma è un giocatore integrato. Zaniolo non è ancora pronto per giocare dal primo minuto, ma è rientrato bene da questo infortunio, anche per lui è un inizio”, ha chiosato Gasperini, che davanti ha il dubbio sul tridente schierando Lookman con Retegui e De Ketelaere oppure Samardzic da trequartista dietro alle due punte.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samarzdic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini FIORENTINA (3-4-2-1): de Gea; Martinez, Quarta, Pongracic, Biraghi; Dod, Mandragora, Cataldi, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino Dove vederla in tv: diretta domenica dalle 15 su Dazn