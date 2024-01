Atalanta-Frosinone 5-0, la Dea a -1 dalla zona Champions League

Bergamo, 15 gennaio 2023 - L'Atalanta ha passeggiato contro il Frosinone, nel primo dei due posticipi post-domenicali della 20^ giornata di Serie A. La Dea ha chiuso i conti nel primo quarto d'ora di gioco, quando i gol di Koopmeiners (su rigore), Ederson e De Ketelaere hanno tagliato le gambe ai ciociari, sotto per 3-0 già al 13'. A mettere le firme conclusive sono stati, infine, Zappacosta al minuto 84 e Holm al 91', che hanno fissato il risultato sul 5-0 conclusivo. I bergamaschi tornano a -1 dalla Fiorentina, che occupa al momento il quarto posto, mentre il Frosinone incassa la quinta sconfitta di fila e si trova a soli due punti di margine dalla zona retrocessione.

Le formazioni titolari

Gian Piero Gasperini schiera la sua Atalanta con il tipico 3-4-1-2. Tra i pali c'è Carnesecchi, coadiuvato dalla linea difensiva composta da Scalvini, Djmsiti e Kolasinac. Holm e Ruggeri corrono sulle corsie laterali, mentre De Roon ed Ederson lavorano centralmente. Koopmeiners si muove tra le linee assieme a De Ketelaere, a supporto di Scamacca che è il terminale offensivo. Dall'altra parte Eusebio Di Francesco non snatura il suo Frosinone, che scende in campo con il 4-3-2-1. Turati difende la porta, Lirola e Lusuardi sono i due terzini e Okoli e Bonifazi completano la difesa. Barrenechea, Mazzitelli e Brescianini formano il centrocampo a tre, mentre Soulé e Harroui sono gli inventori di gioco che si muovono sulla trequarti. Cheddira occupa il vertice dell'albero di Natale.

Primo tempo

L'Atalanta fa capire immediatamente agli avversari che, questa al Gewiss Stadium, sarà una serata complicata. I bergamaschi partono a cento all'ora e conquistano un calcio di rigore con Holm, che penetra sulla fascia destra, taglia al centro dopo essere arrivato sul fondo e viene steso da Lusuardi. Koopmeiners si presente dagli undici metri e spiazza Turati al minuto 8. Il raddoppio dei padroni di casa viene firmato da Ederson al 13': stavolta De Ketelaere agisce sulla sinistra, tocca per la corrente Ruggeri che, a sua volta, cerca il cross; il pallone viene deviato da un difensore e diventa buono per il centrocampista brasiliano, che chiude l'azione. Passano sessanta secondi e Turati si ritrova costretto a raccogliere un altro pallone da dentro al sacco. De Roon verticalizza per De Ketelaere, che controlla al limite dell'area e scarica un mancino potentissimo sotto l'incrocio dei pali: niente da fare per l'estremo difensore dei ciociari, fulminato dal bolide del trequartista belga. La Dea comanda per 3-0 dopo neanche un quarto d'ora, nel totale sbandamento della squadra di Di Francesco, completamente in balia degli eventi. Nonostante il risultato parli chiaro, la squadra di Gasperini continua a spingere. Koopmeiners va non lontano dalla doppietta al 20', mentre Ederson al minuto 24 sbatte contro Okoli in un tentativo a botta sicura dal cuore dell'area di rigore. Poco dopo ci prova anche Scamacca, che gira forte di testa su assist di Koopmeiners e trova l'ottima parata in tuffo di Turati. I ritmi calano leggermente e l'Atalanta va maggiormente in gestione. Al 40' c'è la prima chance per il Frosinone: Mazzitelli conclude, Carnesecchi risponde presente e mantiene la porta inviolata. Nel recupero è nuovamente il centrocampista a provarci, stavolta su assist di Harroui, ma calcia di poco alto. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 3-0 per i padroni di casa.

Secondo tempo

Il Frosinone torna con tre nuovi innesti in campo rispetto ai primi deludenti quarantacinque minuti. I ciociari riprendono con un'altra mentalità e Cheddira va subito vicino al gol, costringendo Carnesecchi ad un intervento. Ad eccezione di questa fiammata, la squadra ospite crea poco. L'Atalanta gestisce l'ampio margine di vantaggio e Gasperini effettua qualche sostituzione per far rifiatare alcuni titolari. Un guizzo in una seconda frazione piuttosto spenta arriva al 73': Miranchuk innesca Holm, che non trova lo specchio della porta. Zappacosta qualche minuto dopo incrocia con il destro, con lo stesso esito del compagno di squadra: palla in tribuna. Carnesecchi si fa trovare pronto su un tentativo di Ghedjemis, che anticipa il quarto gol dei padroni di casa. Zappacosta, infatti, al minuto 84 realizza la rete che vale il poker.

Il tabellino del match

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (54' Hien); Holm, De Roon, Ederson (81' Pasalic), Ruggeri (54' Zappacosta); Koopmeiners; De Ketelaere (63' Miranchuk), Scamacca (62' Muriel). Allenatore: Gasperini. Frosinone (4-3-2-1): Turati; Lirola (46' Ghedjemis), Okoli, Bonifazi, Lusuardi (46' Romagnoli); Barrenechea, Mazzitelli (75' Bourabia), Brescianini; Soulé (85' Ibrahimovic), Harroui (46' Gelli); Cheddira. Allenatore: Di Francesco. Marcatori: 8' Koopmeiners (Ata), 13' Ederson (Ata), 14' De Ketelaere (Ata), 84' Zappacosta (Ata), 90+1' Holm (Ata) Direttore di gara: Alessandro Prontera Cartellini gialli: Romagnoli (Fro) Cartellini rossi: Leggi anche: Empoli, esonerato Andreazzoli. Arriva Nicola