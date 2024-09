Atalanta, ecco Odilon Kossounou: visite mediche per il difensore arrivato dal Leverkusen

Bergamo, 28 agosto 2024 – Terzo arrivo in tre giorni, quinto arrivo negli ultimi tredici giorni per l’Atalanta che investe parte dei 60 milioni incassati dalla cessione di Teun Koopmeiners. Da questa mattina è a Milano per le visite mediche, presso la casa di cura La Madonnina, il 23enne difensore centrale ivoriano Odilon Kossounou, prelevato dal Bayer Leverkusen con la formula del prestito oneroso intorno ai 5 milioni con un riscatto fissato a 20 milioni. In teoria quello di Kossounou dovrebbe essere l’ultimo innesto del mercato nerazzurro, anche se non è da escludere che possa arrivare un ultimo attaccante per allungare ulteriormente la panchina. Classe 2001, vincitore dell’ultima Coppa d’Africa a gennaio con la Costa d’Avorio, corazziere di 188 centimetri, Kossounou è un centrale difensivo arrivato in Europa 18enne, con gli svedesi dell’Hammarby, poi il passaggio ai belgi del Bruges dove in un anno e mezzo ha disputato 58 partite, giocando con il coetaneo De Ketelaere che ora ritrova a Bergamo. Dal 2021 il salto di qualità, con il Bayer Leverkusen: 73 presenze in tre anni in Bundesliga, 101 presenze totali con la Aspirine con cui ha vinto nell’ultima stagione il titolo tedesco e la coppa nazionale, perdendo la finale di Europa League a Dublino proprio contro l’Atalanta senza però giocarla, restando in panchina. È il terzo arrivo in tre giorni a Zingonia, dopo gli svincolati Cuadrado e Rui Patricio. Kossounou va a completare la difesa nerazzurra con Djimsiti, Hien, Kolasinac, Toloi e Godfrey, sei giocatori per tre posti, in attesa di reinserire l’infortunato Giorgio Scalvini magari già intorno a metà dicembre.